Prestiti di soccorso: speranza per le famiglie in difficoltà

Recentemente, Banca Mediolanum, in collaborazione con la Fondazione Mediolanum EF e la Fondazione San Matteo – Insieme Contro l’Usura O.N.L.U.S., ha siglato un nuovo accordo triennale. L’iniziativa, che si estende su tutto il territorio piemontese, è finalizzata a fornire supporto economico a persone sovraindebitate, escluse dal sistema bancario tradizionale.

Il contratto prevede una linea di credito rotativa di 200.000 euro per erogare prestiti chirografari, che possono arrivare fino a 20.000 euro con un piano di rimborso di 60 mesi, a un tasso fisso dell’1,25%. Questo “prestito di soccorso” si integra con programmi di educazione finanziaria e supporto sociale, offerti dai volontari della Fondazione San Matteo. Dal 1994, quest’ultima ha già distribuito quasi 28 milioni di euro a oltre 2.300 famiglie piemontesi.

Parallelamente, in Puglia, verrà rinnovato l’impegno contro il sovraindebitamento grazie alla proroga della convenzione tra Banca Mediolanum e la Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici ETS, operante in tutta la regione. La nuova intesa mira a garantire ulteriori finanziamenti a soggetti in difficoltà esclusi dai circuiti bancari tradizionali.

L’incontro di presentazione dell’accordo si terrà a Bari e vedrà la partecipazione anche di rappresentanti locali. Inoltre, la rete delle fondazioni collegate alla Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” collabora con Caritas diocesane e Centri di Ascolto parrocchiali per rispondere a situazioni di debito critico, non limitandosi all’erogazione di prestiti ma puntando anche a educare e accompagnare i beneficiari nel recupero della loro autonomia finanziaria.