Prestia all’Inter U23: un leader esperto in difesa

L’Inter U23 ha concluso un acquisto significativo per rinforzare la propria difesa. Giuseppe Prestia, ex capitano del Cesena, si unisce alla squadra nerazzurra portando con sé una vasta esperienza.

Prestia, 31 anni, ha alle spalle una carriera che si è sviluppata principalmente tra Serie B e Serie C. Nell’ultima stagione, ha giocato 34 delle 38 partite con il Cesena, contribuendo con quattro gol. La sua esperienza di giocatore include anche una breve apparizione in Serie A con il Parma, risalente all’11 aprile 2015, quando subentrò contro la Juventus. In totale, ha collezionato circa 370 presenze nei campionati professionistici, affermandosi anche in squadre come Alessandria, Catanzaro e Crotone, oltre a un’esperienza in Romania.

Oltre a Prestia, la panchina dell’Inter U23 sarà guidata da Stefano Vecchi, un ex allenatore delle giovanili nerazzurre con un palmarès di successo, tra cui cinque trofei. Lo scorso anno ha guidato il Vicenza fino alle semifinali playoff di Serie C.

La nuova stagione inizierà ufficialmente il 14 luglio, con i giocatori che si ritroveranno ad Appiano prima di partire per il ritiro. La rosa si completerà con il reintegro di diversi talenti che hanno partecipato al campionato Primavera vittorioso della scorsa stagione. Tra loro ci sono Calligaris, Zamarian e Spinaccè. Anche Francesco Stante, reduce da una stagione tra i professionisti con la Pergolettese, sarà presente. Dario Baccin e Gianluca Andrissi seguiranno le operazioni di mercato per allestire il resto della squadra.