Prestes sul cellulare di Spolverato: “Cosa mi hanno detto gli autori”

Pochi giorni dopo il ritorno in Spagna, Lorenzo Spolverato al Grande Fratello è stato messo alle strette da Helena Prestes, che aveva già intuito il “cellulare gate”. Helena ha accusato Lorenzo di aver utilizzato un cellulare, ma lui ha negato con decisione. Tuttavia, dopo essere stato smascherato da Luca Calvani, Lorenzo ha infine ammesso la verità in diretta, affermando: “Sì Alfonso è successo, ma per pochissimo tempo. Di chi era il cellulare? Del ragazzo che era venuto in camera d’hotel a riempirmi la vasca da bagno”.

Helena, parlando in confessionale, ha rivelato a Luca e Amanda di aver avvertito una certa sicurezza riguardo all’accesso di Lorenzo a un cellulare. Gli autori le avevano però detto che Spolverato non potesse aver utilizzato un telefono, dato che era sempre sorvegliato. Helena ha espresso il suo dubbio, affermando: “Ho sempre sentito che l’avesse fatto. Infatti, tempo fa sono andata in confessionale a chiedere se lui avesse preso il cellulare, ma mi hanno risposto che c’era sempre qualcuno con lui. Invece, l’ho sgamato subito!”.

Nel frattempo, Lorenzo si lamentava di Helena con Shaila, criticando la sua attitudine di rientrare dopo settimane trascorse fuori e rimproverargli di rispettare le regole. “Chi è questa che mi dice di rispettare le cose?”, si è chiesto. La situazione si complica, con tensioni crescenti tra i concorrenti del reality.