Prestazioni e Premi: L’Incasso del Tennista Italiano

Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, ha trionfato nel torneo Atp 1000 di Shanghai, battendo Novak Djokovic, attualmente quarto nella classifica mondiale, in finale con il punteggio di 7-6, 6-3. La vittoria è stata frutto di un solo break, e Sinner ha conquistato il tiebreak del primo set, cosa che ha determinato il risultato finale. Questo successo rappresenta il settimo titolo del 2023 per Sinner, impedendo a Djokovic di raggiungere il traguardo di 100 tornei vinti in carriera. Il suo palmarès di quest’anno si arricchisce di questo trofeo, oltre ai due Atp 500, tre Atp 1000 e agli Slam degli Us Open e degli Australian Open.

Il montepremi totale del torneo di Shanghai ammontava a 8 milioni e 150mila dollari. Al vincitore, Sinner, sono stati assegnati 1,1 milioni di dollari, equivalenti a circa un milione di euro. Djokovic, in qualità di finalista, ha ricevuto 585mila dollari, mentre i due semifinalisti hanno incassato 325mila dollari ciascuno. I tornei di questo livello non solo offrono premi in denaro, ma assegnano anche punti per la classifica Atp. Il vincitore guadagna 1.000 punti, chi perde in finale 650, chi arriva in semifinale 400 e chi si ferma ai quarti 200 punti.

Grazie a questa vittoria, Sinner mantiene la sua posizione di numero uno nella classifica Atp, compensando la perdita di 500 punti avvenuta con la sconfitta in finale a Pechino. È importante notare che la classifica Atp funziona attraverso un sistema di punti che si aggiorna annualmente; ogni anno, i punteggi ottenuti dai tennisti nel torneo precedente vengono decurtati. Nel 2023, Sinner si era fermato al quarto turno a Shanghai, motivo per cui la sua attuale prestazione ha incrementato significativamente il suo punteggio e ampliato il margine su Carlos Alcaraz, che lo segue in seconda posizione.

In conclusione, Jannik Sinner ha dimostrato capacità e determinazione nel conquistare il torneo di Shanghai, rinforzando così il proprio status di migliore tennista al mondo.