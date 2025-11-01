Pressione su Meta Platforms nel mercato tecnologico USA

La situazione attuale per Meta Platforms, l’azienda che gestisce Facebook, non è positiva, con il titolo che ha registrato una perdita del 2,90%. Analizzando le performance del titolo rispetto all’indice Nasdaq 100, emerge un rallentamento del trend, che potrebbe portare gli investitori a considerare la vendita.
Il contesto tecnico generale mostra segnali ribassisti in crescita per Meta Platforms, con pressioni negative che potrebbero spingere il prezzo verso un supporto stimato intorno a 637,1 USD. Al contrario, nel caso in cui si dovessero verificare movimenti rialzisti, il titolo potrebbe raggiungere una resistenza importante a 666,1 USD. L’attuale predominanza dei ribassisti suggerisce aspettative negative per le prossime sessioni, con un obiettivo potenziale fissato a 626,9 USD.
Le informazioni fornite sono da intendersi come puramente informativo e non costituiscono consulenza finanziaria né invito a investire.