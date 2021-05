Cuore. Siamo tutti ipertesi? Intervista a Massimo Volpe



L’ipertensione è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare ed è fondamentale controllare regolarmente la pressione, per poter mettere in atto le contromisure più efficaci caso per caso, partendo dalle modifiche dello stile di vita per arrivare eventualmente ai farmaci prescrtti dal medico. L’importante è conoscere i valori di questo parametro, attraverso rilevazioni regolari. Le linee guida europee propongono valori soglia. L’esperto ci aiuta a capirne il valore, in termini di prevenzione cardiovascolare. Non bisogna mai dimenticare che negli anni l’aumento della pressione arteriosa porta ad un progressivo indurimento delle pareti arteriose, con i vasi che diventano più rigidi e quindi meno sensibili alle necessità dell’organismo. Inoltre anche la membrana più interna dell’arteria, ovvero l’endotelio, tende ad alterarsi favorendo l’insorgenza di lesioni aterosclerotiche. Il risultato è che i vasi sanguigni si fanno più stretti e rigidi, rendendo più difficoltoso l’apporto di sangue ed ossigeno al cuore ed al cervello. Inoltre il cuore si può affaticare, con l’aumento del rischio di futuro scompenso cardiaco.