CHE l’ipertensione metta a rischio cuore e cervello, facendo salire i pericoli di infarti e ictus, è ormai assodato. Altrettanto lapalissiano è l’effetto benefico dell’attività fisica nel controllo dei valori pressori, tanto da far considerare il movimento regolare come un vero trattamento non farmacologico per la pressione alta.

Ma se per i farmaci il medico ci indica dosaggi corretti, eventuali associazioni e orari di assunzione per tenere sotto controllo massima e minima durante le 24 ore, spesso non si sa come “dosare” gli sforzi, quando concentrarli e soprattutto quali attività scegliere. Insomma, se l’attività fisica regolare è una vera e propria terapia preventiva per contrastare l’ipertensione, responsabile di circa un infarto su quattro, bisogna avere prescrizioni precise in base alle proprie condizioni.

La prevenzione “personalizzata” per chi non ha avuto vere e proprie patologie cardiovascolari ma presenta solamente questo fattore di rischio è oggi una realtà, grazie ad un documento di consenso della Società Europea di Cardiologia (ESC), pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology. Il testo, basato su un’attenta revisione della letteratura scientifica e coordinato da Henner Hanssen dell’Università di Basilea, arriva infatti a raccomandare attività specifiche in base ai valori pressori, proponendo “schemi” per abbassare la pressione negli ipertesi veri e propri, in chi ha valori che tendono ad essere eccessivi pur se potenzialmente accettabili e in chi ha la pressione normale. “L’obiettivo delle raccomandazioni per tutti e tre i gruppi è principalmente ridurre la pressione – spiega Henner – per ridurre il rischio di infarto, ictus e morte per malattie cardiovascolari”.

Longform

Per le persone con ipertensione (pressione pari o superiore ad almeno 140/90 millimetri di mercurio) gli esperti consigliano il classico esercizio aerobico, ovvero camminare, correre a passo lento, andare in bicicletta o nuotare in piscina. In questi soggetti, stando a quanto riporta la ricerca, il calo pressorio ottenuto con il regolare esercizio aerobico sarebbe simile o addirittura superiore rispetto a quanto può assicurare un solo farmaco antipertensivo.

Quando invece i valori di pressione sono ai limiti del desiderato, ovvero tra i 130-139/85-89 millimetri di mercurio), gli studiosi consigliano di puntare sull’allenamento di resistenza dinamico. Cosa significa? L’obiettivo è la forza muscolare. Vanno benissimo gli esercizi a corpo libero e gli allenamenti in palestra, magari sfruttando i pesi per irrobustire almeno sei grandi gruppi muscolari: contrarre i muscoli e “produrre” movimento è la ricetta suggerita, tanto che gli esperti raccomandano in particolare lo “squat”, esercizio fondamentale per il rinforzo dei muscoli che si concentra su glutei e cosce.

Infine, per chi ha la pressione a valori normali, bisogna puntare sugli esercizi di resistenza isometrica: l’obiettivo è effettuare regolarmente contrazioni dei vari gruppi muscolari che non producono lavoro, ovvero il solo mantenimento della posizione statica. “Chi ha valori pressori normali, ma a maggior rischio di sviluppare ipertensione, può essere particolarmente motivato a mantenere i livelli pressori bassi”, fa sapere Hanssen. Le regole, insomma, sono semplici: scegliete l’attività giusta e soprattutto ritagliate ogni giorno lo spazio per l’attività fisica. Secondo gli esperti, infatti, l’effetto di riduzione della pressione si mantiene per circa 24 ore, esattamente come accade con i medicinali che vanno assunti ogni giorno.

Insomma: ad ognuno la sua “terapia” non farmacologica, se si vuole controllare l’ipertensione. E se proprio ogni giorno non riuscite a “fare palestra” (va benissimo fare gli esercizi indicati anche a casa) o non trovate tempo per camminate, jogging, o nuotate rilassanti, tenete sempre presente la necessità di fare esercizio. La regolarità è fondamentale a tutte le età: per gli over-65, occorre che ci sia particolare attenzione agli sforzi che consentono di migliorare il senso dell’equilibrio, al fine di prevenire il rischio di cadute: ad esempio è utile, a casa, stare per diversi secondi sulla punta dei piedi, cercando di mantenere la posizione ad occhi chiusi oppure alzare alternativamente una gamba e poi l’altra, mantenendo l’equilibrio su un solo arto inferiore.

Limitare gli effetti dell’esercizio fisico alla sola ipertensione, sul fronte della prevenzione cardiovascolare, è ovviamente riduttivo. Muovendoci regolarmente controlliamo il metabolismo, combattiamo sovrappeso ed obesità, contrastiamo la comparsa del diabete di tipo 2. La sedentarietà, quindi, è un nemico per il cuore mentre l’esercizio regolare è un vero “salvacondotto” per la salute a tutte le età, tanto che anche gli anziani possono e debbono muoversi regolarmente se il medico lo consiglia, praticando sport che non causino un eccessivo consumo di ossigeno e consentano di mantenere in forma il fisico e con esso il cuore e le arterie.

“L’attività fisica rappresenta un caposaldo nella cosiddetta prevenzione primaria, cioè la prevenzione effettuata su soggetti sani: già dagli anni 50 gli effetti favorevoli dell’attività fisica sulla prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari cominciavano ad essere studiati – spiega Alessandro Biffi, che fa parte del Consiglio nazionale di Siprec (Società italiana prevenzione cardiovascolare) ed è stato presidente della Società italiana di cardiologia dello sport. In sintesi, per gli adulti di tutte le età, vengono raccomandati almeno 150 minuti a settimana di attività fisica aerobica a moderata intensità o almeno 75 minuti a settimana di attività fisica a più elevata intensità, meglio se distribuiti in 3 volte a settimana. Inoltre, anche l’attività fisica cosiddetta di forza, che coinvolga tutti i principali gruppi muscolari, viene raccomandata per almeno due volte a settimana. Soprattutto nei soggetti più anziani questa attività muscolare è fondamentale per ridurre gli effetti negativi della sarcopenia (fisiologica riduzione della struttura e della funzione muscolare con l’età). L’importante è combattere quello che gli esperti definiscono “sedentary behaviour”, cioè il tempo in cui una persona è stabilmente seduta, che va assolutamente combattuto, anche sul posto di lavoro, ricorrendo a frequenti camminate e passeggiate, laddove possibile”. L’importante, quindi, è muoversi. E farlo regolarmente ricordando che occorre sempre puntare su cose semplici, per iniziare. “Sicuramente sono indicate molteplici attività cosiddette aerobiche, come corsa, jogging, bicicletta, nuoto, ma anche le semplici lunghe passeggiate (tipo 4 chilometri in un’ora) – spiega l’esperto – tutti questi tipi di attività fisica sono in grado di indurre benefici adattamenti (sia centrali, che periferici) sull’apparato cardiovascolare. In particolare, ridurre la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa a riposo, migliorare la sensibilità all’insulina e quindi prevenire il diabete, incrementare il cosiddetto colesterolo “buono” , cioè l’HDL ed aumentare in periferia i fenomeni di capillarizzazione”.

Alla lunga, inoltre, l’attività fisica produce sul sistema cardio-circolatorio diversi effetti: in primo luogo nel tempo la forma del cuore cambia, tanto che l’organo di un atleta può apparire quasi sferico. Poi il muscolo si ingrandisce, con aumento di volume di atri e ventricoli e ispessimento delle pareti muscolari. Col tempo aumentano la gittata sistolica, cioè la quantità di sangue espulsa ad ogni contrazione del cuore e quindi la portata cardiaca (quantità di sangue messa in circolo in un minuto). Durante l’esercizio fisico, poi, aumenta il numero di battiti al minuto in risposta allo sforzo: tuttavia, a parità di lavoro, il soggetto meglio allenato avrà un numero di pulsazioni minori, grazie alla capacità del suo cuore di pompare una maggiore quantità di sangue. In ogni caso, in chi è allenato, si riducono le pulsazioni a riposo. Per tutti questi motivi, in prevenzione, è sempre meglio fare riferimento al medico per definire i propri “percorsi”.

“Bisogna distinguere che tipo di attività fisica, se si parla di attività fisiche cosiddette agonistiche e quelle ludico-motorie – fa sapere Biffi – per le agonistiche serve un certificato medico per partecipare alle gare (redatto obbligatoriamente da un medico specialista in medicina dello sport), e sono regolamentate da apposite leggi e protocolli cardiologici piuttosto stringenti. Per tutte le altre attività, e soprattutto per le persone che sono alle prime armi con lo sport, è importante sottoporsi ad una accurata valutazione cardiologica e ad esami del sangue che valutino i fattori di rischio cardiovascolare, come colesterolo, glicemia pressione, oltre al controllo del peso e all’eventuale vizio del fumo da eliminare. Tra gli esami cardiologici particolare importanza ricopre l’elettrocardiogramma da sforzo, soprattutto in soggetti al di sopra dei 40 anni e portatori di fattori di rischio. Anche l’ecocardiogramma può essere indicato in particolari casi, soprattutto quando si sospettano cardiopatie congenite, cardiopatie valvolari o cardiomiopatie. Non vanno poi dimenticate anche le possibili complicanze di tipo osteo-articolare e muscolo-tendineo, che possono insorgere se una persona non abituata, inizia bruscamente un’attività fisica, soprattutto se intensa. Talora queste problematiche inficiano la pratica di una attività fisica, più di quelle cardiovascolari”.

Attività fisica regolare, quindi, per preservare cuore ed arterie. Ma nel nostro percorso di benessere non dimentichiamo l’azione dell’ambiente ed in particolare delle fasi in cui l’aria è particolarmente inquinata. A ricordarlo è uno studio coordinato dagli scienziati dell’Università Nazionale di Seul, sotto la guida di Sang Min Park, che ha preso in esame i dati relativi a quasi un milione e mezzo di giovani presenti in una banca dati, il NHIS (National Health Insurance Service). La ricerca, pubblicata su European Heart Journal, ha seguito negli anni una popolazione di soggetti tra i 20 e i 39 anni, controllati in due diversi periodi. I partecipanti allo studio sono stati divisi in quattro gruppi in base alla loro attività fisica, convertita in minuti di attività metabolica equivalente (ovvero MET) sui sette giorni. (MET/minuti/settimana).

I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi: 0, 1-499, 500-999 e 1000 o più MET-min / settimana. Le linee guida della Società Europea di Cardiologia raccomandano alle persone di provare a fare 500-999 MET-minuti/ settimana e questo può essere ottenuto, ad esempio, correndo, andando in bicicletta o facendo escursioni per 15-30 minuti cinque volte a settimana, o camminando a passo svelto, o pedalare lentamente per 30-60 minuti cinque volte a settimana. Poi questi dati sono stati correlati con i livelli di inquinamento atmosferico, con particolare attenzione al particolato di piccole dimensioni PM10 e PM2,5. Dallo studio emerge che nei giovani adulti il rischio di ictus ed infarto cresce se cala l’attività fisica, ovviamente in presenza di inquinamento atmosferico minimo. Invece, nel gruppo con alti livelli di esposizione all’inquinamento atmosferico, aumentare la quantità di attività fisica a più di 1000 MET-minuti / settimana, più dei livelli raccomandati a livello internazionale per l’attività fisica, potrebbe influire negativamente sulla salute cardiovascolare. Questo è un risultato importante che suggerisce che, a differenza delle persone di mezza età oltre i 40 anni, un’attività fisica eccessiva potrebbe non essere sempre benefica per la salute cardiovascolare negli adulti più giovani quando sono esposti ad alte concentrazioni di inquinamento atmosferico. Insomma: secondo gli esperti sud-coreani solo se si controlla al meglio l’inquinamento atmosferico si ottengono i massimi benefici legati all’esercizio nei giovani adulti. Quando l’aria non è propriamente sana, infatti, c’è il pericolo che l’incidenza delle malattie cardiovascolari possa aumentare rendendo inutili i benefici dell’attività fisica.

Lo studio degli scienziati asiatici, peraltro, punta l’indice su un fattore, l’inquinamento, che già era apparso molto significativo anche dalle nostre parti. Qualche tempo fa un ricerca italiana aveva dimostrato il ruolo delle polveri (sganciato, va detto, dall’esercizio fisico) sul rischio di infarti ed ictus, arrivando a definire come nelle giornate calde ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10 si tradurrebbe in un aumento del 34 per cento di eventi cardiovascolari. L’’effetto del PM10 muterebbe a seconda delle stagioni. In particolare, in autunno e in inverno l’innalzamento di 10 microgrammi per metro cubo di PM10 sarebbe causa di un incremento del rischio cardiovascolare tra il 18 e il 23 per cento, probabilmente a causa della diversa composizione chimica del particolato atmosferico e della diversa risposta fisiologica agli stress ambientali. Lo studio è stato realizzato selezionando 1349 eventi cardiovascolari diagnosticati al pronto soccorso dell’Istituto Clinico Humanitas a Milano nel periodo 2014-2015, utilizzando i dati pubblici sulle concentrazioni giornaliere di PM10 messi a disposizione dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA).

Non bisogna sentirsi atleti in pochi giorni, né occorre sottoporsi a sforzi eccessivi. L’importante, in chiave preventiva, è la regolarità. Lo conferma uno studio pubblicato su European Journal of Preventive Cardiology realizzato da Simone Biscaglia, che lavora all’Università di Ferrara, sulla base dei dati del registro Clarify, che ha preso in esame oltre 32.000 persone in 45 nazioni, seguite per cinque anni. I parametri considerati per valutare l’efficacia di questa terapia non farmacologica sono stati la morte per cause cardiovascolari, la comparsa di un infarto o di un ictus. Tutti i partecipanti allo studio sono stati inseriti in quattro gruppi, in base all’attività fisica che dichiaravano di fare: nel primo sono inseriti i sedentari, nel secondo chi faceva solamente un’attività leggera, nel terzo chi faceva sforzi significativi una o due volte la settimana e nel quarto gli “sportivi”, con attività vigorose tre o più volte ogni sette giorni. Risultato: chi eseguiva uno o due esercizi vigorosi una o due volte alla settimana ha mostrato un rischio ridotto di morte per cause di morte totale, morte cardiovascolare e ictus – rispettivamente 19, 21 e 26 per cento in meno rispetto al gruppo di attività leggera.

Come se non bastasse, poi, altre ricerche confermano gli effetti positivi dell’attività aerobica, come la corsa lenta, sulla parete delle arterie. Ovviamente a patto che ci si alleni regolarmente. L’elogio della “maratona” viene da uno studio apparso su Journal of American College of Cardiology coordinato da Charlotte H. Manisty, dell’Istituto di Scienze Cardiovascolari dell’University College di Londra. La ricerca mostra che l’abitudine alle lunghe distanze risulta associata ad una riduzione dei valori di pressione arteriosa e ad una maggiore elasticità dell’aorta, la grande arteria che partendo dalla parte sinistra del cuore irrora l’intero organismo. Secondo lo studio gli effetti positivi sono particolarmente significativi per gli anziani e per i corridori lenti che presentano una pressione arteriosa di base elevata. La ricerca ha preso in esame 138 individui sani che per la prima volta hanno preso parte alla maratona di Londra nel 2016 e nel 2017: tutti i soggetti considerati sono stati esaminati prima dell’allenamento e dopo la fine della competizione per valutare se il minor indurimento delle pareti dell’aorta si sarebbe confermato anche nel mondo reale. L’indagine si è concentrata sulla rigidità della parete dell’aorta perché aumenta il rischio cardiovascolare anche in soggetti altrimenti sani, aumentando la pressione e il sovraccarico del ventricolo sinistro. L’analisi, sia chiaro, ripropone l’importanza dell’allenamento. A tutti i partecipanti è stato proposto un programma di avvicinamento alla competizione basato su tre corse la settimana, con sforzi progressivamente sempre maggiori, a partire da 17 settimane prima della maratona.

Anche dopo un infarto, in caso di patologie cardiovascolari o dopo interventi cardiochirurgici, l’esercizio fisico “controllato” appare fondamentale. Il percorso va ovviamente costruito con lo specialista. Stando a quanto riportano le indicazioni degli esperti il movimento aerobico di entità moderata o più intensa (questo dipende dalle capacità residue del cuore dopo una patologia) sarebbe indicato per chi soffre di ipertensione o diabete. Gli esperti ricordano che è fondamentale avere dettami disegnati esattamente sulle caratteristiche del soggetto, sul danno cardiaco, sulle condizioni generali di salute e sulla presenza di eventuali altre patologie, così da ottimizzare l’impatto del trattamento. La Società europea di cardiologia (Esc), propone, in termini generali corsa lenta, piscina o passeggiate in bicicletta, ovviamente senza puntare alle cime che affrontano i grandi scalatori. Ma a questi, in modo intelligente, si possono associare anche esercizi mirati al potenziamento muscolare, come si può fare, senza stress eccessivi, sollevando pesi non particolarmente pesanti. Attenzione particolare va prestata a chi ha dovuto sottoporsi ad un impianto di pacemaker in seguito ad aritmie o a problemi nella frequenza cardiaca: in questi casi bisogna soprattutto evitare sport che potrebbero portare a scontri con altri contendenti, come ad esempio il calcetto. Si tratta solo di esempi: l’importante è che l’esercizio fisico non sia solo un dovere e quindi sia vissuto come una terapia, ma piuttosto un piacere, capace di rilasciare anche endorfine che fanno bene a fisico e morale. La ricetta ideale per ognuno parte quindi da un ottimale rapporto medico-paziente e dalla definizione di un “programma” di riabilitazione su misura, caso per caso. “Oggi non è impossibile impostare programmi di allenamento che consentano una riduzione del rischio cardiovascolare anche del 50 per cento – spiega Piero Clavario, direttore Riabilitazione Cardiologica dell’Asl 3 Genovese. Esistono però limiti pratici legati all’applicabilità nel mondo reale: l’esercizio fisico è una medicina efficace ma come tutte le altre deve essere assunta a lungo termine, quindi deve diventare un nuovo stile di vita. E’ quindi fondamentale che il programma riabilitativo preveda una transizione pianificata tra l’attività completamente supervisionata in struttura e la prosecuzione in autonomia a lungo termine. Nel nostro caso si prevede una fase ambulatoriale di training nelle strutture aziendali seguita da una fase di allenamento esterno supervisionato e infine da una fase di allenamento autogestito con accessi mensili in struttura per la verifica e l’aggiornamento del programma”. Cosa accade al paziente in riabilitazione? In questo caso, i modelli possono variare, si propone un programma con accessi tri settimanali in palestra che prevedono per tutti 60 minuti di allenamento aerobico su cyclette e 30-35 minuti di allenamento di forza con macchine per il rinforzo muscolare. In alcuni casi, se necessario viene prescritto un programma di training per l’equilibrio.

“Poi al momento del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla fase in palestra i pazienti vengono assegnati ad un programma ambulatoriale trisettimanale di cammino con la tecnica della camminata nordica – riprende l’esperto – le sedute di allenamento di 60 minuti hanno lo scopo di far familiarizzare i pazienti con la tecnica del Nordic Walking in modo da poterla poi applicare in modo corretto ed entrare quindi in una fase autogestita di allenamento. Fase a lungo termine che, idealmente, prosegue indefinitamente. I pazienti si allenano quindi in modo autonomo ma accedono al centro una volta al mese per un allenamento supervisionato nel corso del quale viene valutato il report degli allenamenti precedenti e modificato secondo necessità”.

Approcci di questo tipo, nel tempo, possono aiutare molto i cardiopatici, a patto che si convincano dell’importanza di questa cura. Lo dimostra l’esperienza del centro di Clavario. “Abbiamo confrontato i risultati dei test iniziali dei pazienti con quelli al termine del programma di palestra ed infine con quelli durante training autogestito e i risultati indicano un miglioramento della capacità lavorativa del 20 per cento a fine palestra rispetto al basale – conclude – non vi sono differenze significative di capacità funzionale tra la fase in palestra e quella autogestita. Il programma è quindi efficace nel mantenere a lungo termine, quando il paziente lavora in autogestita, i risultati ottenuti nella prima fase di training supervisionato in palestra”.

Insomma: proteggere il cuore anche se ha degli acciacchi, dipende dalle nostre abitudini. L’attività fisica è protettiva e aiuta a farci vivere di più, riducendo lo stress e aumentando il benessere individuale. Si può essere fisicamente attivi svolgendo sport, seguendo un programma di esercizio fisico (un’attività fisica programmata, strutturata, ripetitiva, il cui obiettivo è quello di migliorare o mantenere uno stato di efficienza fisica) o anche cambiando il modo di comportarsi durante la vita di tutti i giorni, camminando, andando in bicicletta, salendo le scale senza più usare l’ascensore. L’importante è muoversi.