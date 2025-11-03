Presidio lavoratori Futura Ambiente in Basilicata per diritti

Lunedì 3 novembre si svolgerà un presidio dei lavoratori di Futura Ambiente davanti alla sede dell’Acquedotto Lucano, organizzato da FIM e UILM Basilicata. La protesta mira a ottenere garanzie occupazionali e salariali in merito alla gara d’appalto ripubblicata per la gestione e manutenzione delle aree industriali nella provincia di Potenza.

La gara, dal valore totale di oltre 16 milioni di euro, prevede l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione delle aree industriali, impianti di depurazione e sistemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua. La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata al 13 novembre, rispetto alla precedente scadenza del 16 ottobre.

Dopo trent’anni di proroghe, l’appalto è finalmente stato bandito. Tuttavia, FIM e UILM Basilicata segnalano l’assenza di tutele adeguate per i lavoratori attualmente in forza e la mancanza di un aggiornamento corretto della lista del personale. In particolare, il passaggio dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Metalmeccanico al CCNL Igiene Ambientale potrebbe comportare una significativa perdita economica, poiché la base d’asta non considera elementi salariali già maturati.

Le due organizzazioni sindacali chiedono ad Acquedotto Lucano e alla Stazione Appaltante Regionale di garantire i diritti dei lavoratori, i livelli occupazionali e i salari prima della scadenza del bando. In mancanza di risposte, annunciano di essere pronte a attuare azioni sindacali e legali. Sottolineano l’importanza di gestire gli appalti nel rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori.