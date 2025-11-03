18.4 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Attualità

Presidio lavoratori Futura Ambiente in Basilicata per diritti

Da stranotizie
Presidio lavoratori Futura Ambiente in Basilicata per diritti

Lunedì 3 novembre si svolgerà un presidio dei lavoratori di Futura Ambiente davanti alla sede dell’Acquedotto Lucano, organizzato da FIM e UILM Basilicata. La protesta mira a ottenere garanzie occupazionali e salariali in merito alla gara d’appalto ripubblicata per la gestione e manutenzione delle aree industriali nella provincia di Potenza.

La gara, dal valore totale di oltre 16 milioni di euro, prevede l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione delle aree industriali, impianti di depurazione e sistemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua. La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è stata posticipata al 13 novembre, rispetto alla precedente scadenza del 16 ottobre.

Dopo trent’anni di proroghe, l’appalto è finalmente stato bandito. Tuttavia, FIM e UILM Basilicata segnalano l’assenza di tutele adeguate per i lavoratori attualmente in forza e la mancanza di un aggiornamento corretto della lista del personale. In particolare, il passaggio dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Metalmeccanico al CCNL Igiene Ambientale potrebbe comportare una significativa perdita economica, poiché la base d’asta non considera elementi salariali già maturati.

Le due organizzazioni sindacali chiedono ad Acquedotto Lucano e alla Stazione Appaltante Regionale di garantire i diritti dei lavoratori, i livelli occupazionali e i salari prima della scadenza del bando. In mancanza di risposte, annunciano di essere pronte a attuare azioni sindacali e legali. Sottolineano l’importanza di gestire gli appalti nel rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Riforme fiscali e welfare: nuove idee per l’Italia economica
Articolo successivo
Creta in Allerta: Faida Familiare Porta a Sparatoria Mortale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.