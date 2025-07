Presidio a SuperJet, urgono decisioni dal governo italiano

Questa mattina, i lavoratori della SuperJet International, insieme ai colleghi della Leonardo e ai rappresentanti sindacali, hanno organizzato un presidio presso i cancelli della Leonardo di Tessera per discutere del futuro occupazionale degli 110 dipendenti della compagnia. L’incontro ha visto la partecipazione di molti esponenti politici, tra cui il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il governatore del Veneto, Luca Zaia, invitati a unirsi all’assemblea.

Durante l’evento, i leader di Fim, Fiom e Uilm hanno illustrato la gravità della situazione, richiamando l’attenzione sul prestito ponte di 6 milioni di euro necessario per garantire stipendi e mantenere operativa l’azienda per i prossimi otto mesi. Tale somma dovrà essere decisa entro il 31 luglio dal Ministero dell’Economia e dal Comitato di sicurezza finanziaria.

È stata espressa una netta richiesta affinché le autorità competenti non ritardino ulteriormente le decisioni, poiché la salvaguardia di SuperJet è vista come cruciale non solo per i lavoratori, ma anche per l’industria aeronautica italiana nel suo complesso. Diverse figures politiche, compresi rappresentanti di Confindustria e membri del consiglio comunale, hanno sottolineato l’importanza di un intervento tempestivo.

Le segreterie sindacali hanno annunciato che le proteste continueranno fino a quando non verranno prese decisioni efficaci. Hanno ribadito che la politica ha un ruolo fondamentale nel sostenere i dipendenti della SuperJet, la cui situazione è considerata inaccettabile in un “Paese che si dice fondato sul lavoro”. Il futuro dell’azienda è ora nelle mani delle istituzioni, che devono affrontare le preoccupazioni espresse dalla comunità e dai lavoratori.