Presidente Vende Azioni per 198 Milioni: Ecco Perché

Elon Musk ha esortato dipendenti e piccoli investitori a mantenere le azioni di Tesla, ma la presidente del consiglio di amministrazione, Robyn Denholm, non ha seguito il consiglio, vendendo azioni per 198 milioni di dollari negli ultimi sei mesi, secondo il New York Times. Dal suo insediamento nel 2018, il consiglio ha liquidato titoli per un totale di 530 milioni di dollari. Le attività di Musk si sono accompagnate a campagne di boicottaggio e a un calo delle vendite di Tesla, portando a una diminuzione dell’11,92% del valore delle azioni dall’inizio dell’anno.

Nel mese di marzo, dopo un significativo ribasso del titolo, Musk ha ribadito l’importanza di mantenere le azioni. Nel frattempo, Denholm ha beneficiato di stock option, acquistando più di 112.000 azioni a 24,73 dollari per poi rivenderle a oltre 270 dollari lo stesso giorno. La vendita di azioni da parte del consiglio può essere vista come un segnale di sfiducia nelle prospettive future della compagnia, con il rischio che eventuali perdite ricadano sugli investitori minori.

Denholm ha venduto oltre 1,4 milioni di azioni, mantenendo 85.000 azioni e opzioni su altre 49.000. Durante il suo mandato, il consiglio ha approvato un compenso record per Musk, attualmente sospeso da un giudice del Delaware per questioni di governance.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it