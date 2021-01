Loro gli hanno inviato una mail per augurargli un buon Natale e raccomandargli di aver cura di sé in questa pandemia, lui ha risposto con un messaggio scritto di suo pugno per rassicurarli. E quando venerdì 15 gennaio il postino ha bussato a casa della maestra durante la lezione in videoconferenza, i bambini che frequentano la quarta B dell’istituto D’Annunzio a Trani, una delle scuole elementari della città, erano increduli: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva risposto loro per ringraziarli e tranquillizzarli. “Osservo con attenzione le regole di prudenza contro il contagio”, si legge nel documento.

“I miei alunni erano emozionatissimi”, dice Barbara Carpentieri, l’insegnante che ha guidato i piccoli studenti nella loro missione: scrivere al capo dello Stato. “Lo vedono come un nonno buono e in occasione delle festività natalizie hanno voluto dire al presidente di stare attento al virus, anche perché nei suoi impegni istituzionali incontra molte persone”, ricorda la docente.

Detto, fatto. E il capo dello Stato non ha ignorato quei bambini fra i nove e i 10 anni che si sono preoccupati per lui. “Adesso si sentono importanti, ma al di là di questo – annota Carpentieri – aver ricevuto una risposta dal presidente è stata un’occasione per dimostrare ai bambini che le istituzioni non sono qualcosa di irraggiungibile”.

Tutt’altro, almeno nel caso di Mattarella. “Care bambine e cari bambini, vi ringrazio per va vostra e-mail”, sono le prime parole delle otto righe messe nero su bianco dal presidente.

Seguono la rassicurazione sull’attenzione alle regole contro il contagio, un riferimento ai disegni che i bambini avevano preparato per lui, quindi i saluti. “Sono contento – conclude il presidente – che abbiate preparato dei disegni: sarebbe bello vederli. Grazie per gli auguri. Con vivissimo affetto, Sergio Mattarella”.

Di certo i piccoli studenti non dimenticheranno le otto righe vergate da un uomo che ha fatto e sta facendo la storia del Paese. “È un riferimento per i bambini ed è stato molto bello accompagnarli in questa missione speciale”, ricorda Carpentieri.

“Sono lieto che il presidente abbia trovato il tempo per i nostri allievi, che sono il futuro dell’Italia”, commenta il dirigente scolastico, Salvatore Citino.