Presepe vivente a Torre Piazza

Il Presepe vivente torna quest’anno lungo le strade di Torre Piazza, con la sua 14esima edizione che si terrà il 27 e 28 dicembre. La prima data della rappresentazione della Natività, inizialmente prevista per una serata precedente, è stata rinviata a causa del maltempo e verrà recuperata il 28 dicembre, risultando in due serate consecutive.

Il 27 dicembre, durante la rappresentazione, sarà attiva una navetta dal Piano e si terrà anche lo spettacolo “Fiamme di carta” della Poetessa di fuoco. Il 28 dicembre, invece, si esibiranno i Balacanta. Lungo il percorso del Presepe vivente, sarà possibile degustare prodotti tipici del territorio acquistando token alla cassa.

La Confraternita, che ospita ancora la mostra “I volti di un paese” di Lorenzo Avico, ospiterà nelle due serate anche l’esposizione di presepi dal mondo dell’associazione “L’Aquilone” e il presepe realizzato dai bambini della scuola dell’Infanzia di Torre. Questo evento offre una combinazione di tradizione, cultura e intrattenimento per tutti i partecipanti.