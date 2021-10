Mtv Europe Music Awards 2021, i performer: tra i tanti artisti che si esibiranno ci saranno anche i Maneskin.

Momento d’oro per i Maneskin! O anche di più. La band romana, vincitrice di tutto, o quasi, da Sanremo all’Eurovision, continua a ottenere soddisfazioni su soddisfazioni. A poche ore dall’annuncio del loro coinvolgimento in un concerto a Los Angeles dei Rolling Stones come band d’apertura, il gruppo lanciato da X Factor è stato ufficializzato anche tra i performer degli Mtv Ema, gli Europe Music Award che quest’anno li vedono grandi protagonisti con ben tre nomination (Best Rock, Best Group e Best Italian Act). Scopriamo chi si esibirà nello show del prossimo 14 novembre.

Maneskin

Mtv Ema 2021: i performer

La band romana, che ha da poco lanciato il nuovo singolo inedito Mammamia, sarà tra i principali performer del prossimo Mtv Europe Music Award a Budapest. Probabilmente porteranno sul palco proprio la loro nuova canzone. Non saranno però gli unici protagonisti. Con loro ci saranno infatti anche Maluma, una delle più grandi stelle della musica latina al mondo, anche al fianco di artisti come Ricky Martin, Shakira e Madonna, e poi anche la cantautrice tedesca Kim Petras, che ha invece fatto furore al pre-show dei VMAs 2021.

Di seguito il video dei Maneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon:

Dove vedere gli Mtv Europe Music Awards 2021

Gli Mtv EMAs 2021 potranno essere seguiti anche in diretta in Italia. Lo spettacolo inizierà dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show, in onda su Mtv e Mtv Music, canali 131 e 132 di Sky, ma anche in streaming su Now. Sarà inoltre trasmesso da VH1, canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivusat,. E poi ancora su Paramount Network e Spike (canale 27 e 49 del digitale terrestre) sarà trasmesso lo spettacolo a partire dalle 23.20. Non ci sono scuse dunque: tutti sintonizzati per fare il tifo per i nostri Maneskin.