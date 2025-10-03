Presentazione UYBA 2025-2026: glamour e emozioni in Italiano

Una serata di glamour e sport ha segnato l’apertura della stagione 2025-2026 per l’Eurotek Laica UYBA, celebrata al Ristorante Geromino di Dairago. Il giornalista Piero Giannico ha condotto l’evento, mentre il presidente Giuseppe Pirola ha dato inizio alla serata con un messaggio musicale ispirato da Vasco Rossi, sottolineando lo spirito di squadra e la sua lunga presidenza.

Sul palco, Pirola è stato affiancato dai partner che supportano attivamente la società, tra cui Andrea Saini di Laica e Amedeo Fontana di Co-Bit. Anche Roberto Simonini di Eurotek ha inviato un videomessaggio di incoraggiamento. Gli sponsor hanno messo in evidenza l’importanza del legame tra sport e valori condivisi, con interventi che hanno enfatizzato impegni sociali e la community.

Un momento atteso è stato l’ingresso delle giocatrici sul red carpet, accolto da applausi e musica. Alessia Gennari, veterana del gruppo, ha espresso la sua emozione per il ritorno nella squadra, promettendo impegno e dedizione. Il pubblico ha accolto con entusiasmo Valentina Diouf e le nuove arrivate, rappresentanti di diversi continenti.

Applausi anche per Jennyfer Boldini, nuova capitana, e Giuditta Lualdi, team manager. La serata ha visto anche la presentazione delle nuove maglie firmate Macron, realizzate in plastica riciclata, e l’inaugurazione del nuovo e-commerce dedicato.

Infine, l’attenzione si sposta già sul campo, con l’imminente debutto contro Conegliano, previsto per il primo impegno della stagione in un Monday Night. La formazione della UYBA comprende talenti come Boldini, Diouf, Gennari e molti altri, guidati dall’allenatore Enrico Barbolini.