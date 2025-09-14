22.9 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Presentazione della lista Le Civiche Venete a Vicenza

Sabato 13 settembre, presso il centro civico Villa Lattes a Vicenza, è stata presentata la lista Le Civiche Venete, con il candidato presidente Giovanni Manildo presente all’evento. Durante la manifestazione, Manildo ha illustrato gli obiettivi e i valori della lista, sottolineando l’importanza di un’azione politica vicina ai cittadini e alle loro esigenze.

L’incontro ha visto la partecipazione di diverse personalità del settore politico locale, che hanno espresso solidarietà verso Manildo e il suo programma. La lista si propone di affrontare le sfide attuali, puntando su temi come la sostenibilità, la sicurezza e il miglioramento dei servizi pubblici.

L’evento rappresenta un passo significativo nel percorso elettorale della lista, che mira a coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale. Sono state condivise anche testimonianze di cittadini che hanno espresso il desiderio di un cambiamento e una maggiore attenzione alle problematiche locali.

La presentazione ha avuto un buon riscontro, testimoniato dalla partecipazione dei presenti e dalle domande rivolte al candidato, segno di un interesse crescente per le proposte avanzate. Le Civiche Venete puntano a consolidare il proprio ruolo nella politica veneta, lavorando per una governance che si basi sull’ascolto e sul dialogo con la popolazione.

L’incontro è stato chiuso con un invito a collaborare attivamente per il futuro della regione. La lista si prepara ora a un intenso percorso di comunicazione e di campagna elettorale nelle prossime settimane.

