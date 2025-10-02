Presentazione da sogno per la UYBA in Italia: ecco le novità

Una serata incantevole ha segnato l’apertura della nuova stagione per l’Eurotek Laica UYBA. Il Ristorante Geromino di Dairago ha ospitato una presentazione glamour, accogliendo giocatrici, staff e ospiti con un elegante red carpet.

Il giornalista Piero Giannico ha guidato l’evento, che è iniziato con un discorso del presidente Giuseppe Pirola. Sorprendentemente, ha dato il via alla stagione sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi, un inno allo spirito di UYBA per il campionato. Sul palco, Pirola ha invitato a unirsi a lui i sostenitori più vicini alla società, come Andrea Saini di Laica e Amedeo Fontana di Co-Bit. Anche Roberto Simonini di Eurotek ha inviato un videomessaggio caloroso. Sono intervenuti anche l’assessore allo sport di Busto Arsizio, Luca Folegani, e Carlo Barlocco di Motorola, sponsor dell’evento.

Il momento clou è stata la presentazione della squadra. Le atlete sono entrate una a una, condividendo emozioni e aspettative per il campionato. Alessia Gennari ha espresso la sua gioia per un evento tanto speciale, mentre Valentina Diouf ha parlato del suo ritorno in biancorosso. Le nuove giocatrici hanno portato entusiasmo, mostrando un segno di appartenenza alla squadra con qualche parola in italiano.

Particolare attenzione è stata data a Jennyfer Boldini, nominata capitano, e alla team manager Giuditta Lualdi, presente con lo stesso spirito di dedizione. La serata ha incluso anche la sfilata delle nuove maglie a maniche lunghe, disegnate in plastica riciclata. Sulle note di una colonna sonora appositamente creata, le giocatrici hanno sfilato, rendendo l’evento ancora più spettacolare.

La presentazione si è chiusa con una foto di squadra e un brindisi, segnando l’inizio di una nuova avventura per l’Eurotek Laica UYBA, pronta a vivere una stagione carica di attesa.