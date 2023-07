Presentatrice che potrebbe sostituire Barbara: “Se la gioca con Myrta”

Nonostante Barbara d’Urso avesse dato appuntamento a settembre, sabato scorso Mediaset ha fatto sapere che dalla prossima stagione non sarà più Carmelita al timone della sua storica trasmissione Pomeriggio 5. Da subito sono circolati rumor sul possibile arrivo di Myrta Merlino al comando del programma pomeridiano di Canale 5. Ma adesso l’agenzia La Presse ha rivelato che il posto della d’Urso potrebbe andare ad un’altra nota presentatrice di Mediaset. Sembra infatti che alla fine a Pomeriggio 5 possa arrivare la giornalista Alessandra Viero (che abbiamo visto a Studio Aperto, Quarto Grado, Controcorrente e Stasera Italia).

“E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci ‘Pomeriggio 5‘, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso come presentatrice di Pomeriggio 5. – si legge su La Presse – A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica.

Poi c’è la Berlinguer, a quanto risulta a LaPresse la conduttrice avrà una prima serata e la striscia di ‘Stasera Italia’ una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro, al posto di Barbara Palombelli che condurrà un nuovo programma oltre a ‘Forum‘. La berlinguer andrà in onda il martedì sera e Mario Giordano con il suo ‘Fuori dal Coro’ si prenderà la prima serata del mercoledì. Confermati sempre su Rete4 gli appuntamenti di ‘Quarta Repubblica’ al lunedì con Nicola Porro e di ‘Dritto e Rovescio’ al giovedì con Paolo Del Debbio”.