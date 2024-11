Presentata Milano21 Segui la tua Passione, sapore olimpico e corsa verso il record

Milano sarà il palcoscenico della Milano21, in programma domenica 24 novembre, un evento di running che celebra non solo la corsa, ma anche la convivialità e il piacere di stare insieme. Questo anno, Milano21 offre due percorsi: una mezza maratona di 21,097 km certificata Fidal e una corsa non competitiva di 10 km, ideale per chi desidera godere della città in modo più rilassato. L’organizzazione, a cura di MG Sport, invita tutti i runner a ‘seguire la propria passione’, rendendo accessibile l’evento a partecipanti di ogni livello.

Durante la presentazione dell’evento a Palazzo Bovara, sono stati espressi sentimenti di orgoglio per il legame crescente tra sport e formazione nella città. Milano21 è vista come una celebrazione della salute, della sfida personale e della bellezza del lavoro di squadra. I numeri parlano chiaro: con dieci giorni prima della chiusura delle iscrizioni, già superati i partecipanti del 2022, si punta a oltre 10.000 iscritti, con una significativa presenza di runner stranieri provenienti da paesi come Francia, Regno Unito e Spagna.

L’Assessora allo Sport, Martina Riva, ha sottolineato come Milano si stia affermando come centro mondiale dello sport, non solo in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, e ha espresso l’importanza di eventi come Milano21 per promuovere lo sport a tutti i livelli. Il Presidente di MG Sport, Giampiero Schiavo, ha evidenziato che l’obiettivo è trasformare Milano in una capitale del running, coinvolgendo l’intera città nell’evento.

La gara si svolgerà in un tracciato completamente cittadino, che attraversa luoghi iconici quali il Duomo, il Castello Sforzesco e CityLife, con partenza da viale Eginardo e arrivo all’Allianz MiCo. Questo percorso è studiato per consentire ai partecipanti di stabilire nuovi record personali, senza ostacolare la vita cittadina.

All’Expo Village di Milano21, che si terrà nei giorni precedenti la gara, i runner potranno scoprire novità del settore e partecipare ad incontri con esperti della corsa. Tra gli iscritti spicca anche la presenza della maratoneta Giovanna Epis, in preparazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Infine, l’evento è sostenuto da BPER, che ne condivide i valori di passione e determinazione, incoraggiando la partecipazione di tutti nel celebrare lo sport e la vita cittadina.