Presentata a Genova la decima edizione della Settimana Europea dello Sport

Oggi, a Genova, è stata presentata la decima edizione della #BeActive Settimana Europea dello Sport, che si svolgerà dal 23 al 30 settembre 2024. Questo evento, lanciato nel 2015 dall’Unione Europea, ha lo scopo di promuovere l’attività fisica e stili di vita salutari per il benessere dei cittadini europei, fondandosi su valori di inclusione, benessere e appartenenza. I progetti nazionali sono finanziati dalla Commissione Europea e coordinati dal Ministero per lo Sport e i Giovani.

Le parole chiave per il 2024 sono: inclusione, benessere e appartenenza. L’inclusione evidenzia che lo sport è accessibile a tutti, mentre il benessere sottolinea l’importanza dell’attività fisica per mantenere un corpo sano e una mente equilibrata. L’appartenenza enfatizza come gli eventi sportivi rafforzino il senso di comunità. Durante la settimana si svolgeranno oltre mille eventi in tutta Europa, che variano dai corsi di yoga a competizioni di nuoto, permettendo a tutti di scoprire nuove discipline.

Il main event avrà luogo dal 28 al 30 settembre al Parco del Foro Italico di Roma, includendo il Villaggio BeActive, che offrirà la possibilità di praticare almeno 40 discipline sportive con il supporto di esperti e attività dedicate a diverse categorie. Questa edizione mira a enfatizzare lo sport come mezzo per abbattere barriere e creare legami, in accordo con i principi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Un momento speciale sarà la #BeActiveNight, che il 28 settembre coinvolgerà varie città europee, promuovendo attività come il plogging. Focus speciale sarà dato alla formazione e all’innovazione, soprattutto per le nuove generazioni. Durante la conferenza stampa, il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ha evidenziato che la Settimana Europea dello Sport rappresenta un’importante opportunità per promuovere attività fisica, sottolineando l’investimento nelle infrastrutture sportive in Italia.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha ricordato che lo sport è un’opportunità di crescita personale e inclusione sociale. L’assessore regionale allo sport, Simona Ferro, ha aggiunto che la Liguria, Regione Europea dello Sport nel 2025, promuoverà l’attività fisica per tutti, contribuendo al miglioramento della qualità della vita attraverso lo sport.