presenta a tutti il suo partner

Tommaso Stanzani ha annunciato il suo nuovo amore per Oreste Gaudio con una dolce dedica sui social, celebrando il loro legame e il compleanno del compagno. Stanzani, noto ballerino ed ex allievo del programma Amici di Maria De Filippi, ha ritrovato l’amore dopo la sua precedente relazione con Tommaso Zorzi, durata circa due anni. La notizia è stata condivisa attraverso un post sui suoi profili social, in cui ha pubblicato una foto che ritrae lui e Oreste mentre festeggiano con una torta.

Nella dedica, Stanzani esprime la sua gratitudine per la presenza di Oreste nella sua vita e l’importanza dei momenti trascorsi insieme. Le parole di Stanzani per il compleanno di Oreste sono piene di affetto, descrivendolo come una persona incredibile e generosa, con un grande cuore. Il ballerino evidenzia come ogni istante con Oreste sia colmo di felicità e risate, concludendo il messaggio con un augurio per un anno straordinario, ricco di amore e felicità.

Oreste ha risposto al post di Stanzani esprimendo il suo affetto e la sua gratitudine, definendo Tommaso una persona speciale e ricambiando l’amore. Questa interazione sui social mette in luce un legame profondo e sincero tra i due, che appare in fase di crescita.

Oreste Gaudio, il nuovo compagno di Stanzani, ha recentemente compiuto 30 anni ed è anch’egli un ballerino. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di successo, incluso BellaMà, condotta da Pierluigi Diaco. La carriera di Oreste nel mondo della danza e della televisione lo ha reso un volto noto e ha contribuito alla sua popolarità. La relazione con Stanzani ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, che seguono con interesse la loro storia d’amore. Questo nuovo capitolo nella vita di Tommaso Stanzani appare promettente, e la coppia sembra felice di condividere la loro gioia pubblicamente, alimentando l’interesse del pubblico sulla loro relazione.