Presales Manager – Milano

Responsabilità:
– Punto di riferimento per le attività Presales in Analytics e CRM
– Coordinamento del team
– Contribuzione alla creazione di soluzioni
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
- Conoscenza di Analytics e CRM
- Abilità di leadership
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Formazione continua
- Ambiente stimolante
- Opportunità di crescita
Unisciti a noi per fare la differenza!
