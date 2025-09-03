21.1 C
Lavoro

Presales Manager – Milano

Siamo alla ricerca di un/a Presales Manager per guidare proposte innovative in progetti ad alto valore tecnologico.

Responsabilità:
– Punto di riferimento per le attività Presales in Analytics e CRM
– Coordinamento del team
– Contribuzione alla creazione di soluzioni

Requisiti:

  • Esperienza nel ruolo
  • Conoscenza di Analytics e CRM
  • Abilità di leadership
  • Capacità di lavorare in team

Benefit:

  • Formazione continua
  • Ambiente stimolante
  • Opportunità di crescita

Unisciti a noi per fare la differenza!


