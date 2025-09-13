Preparazione Sportiva a Piacenza: Novità e Abbonamenti 2025

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha concluso la terza settimana di preparazione, dedicandosi a sessioni di lavoro in sala pesi e sul taraflex. Progressivamente, i carichi di lavoro iniziano ad aumentare e dalla prossima settimana la squadra si preparerà per il suo primo allenamento congiunto, in programma al PalabancaSport con Modena.

Attualmente, a disposizione del coach ci sono sette giocatori: Robbert Andringa, Alessandro Bovolenta, Paolo Porro, Dragan Travica, Francesco Comparoni, Henri Emmanuel Leon e Joris Seddik. Si uniscono a loro lo schiacciatore italo-americano Sebastiano Sani e alcuni elementi del settore giovanile.

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, fino al 15 settembre sono disponibili tariffe agevolate per i vecchi abbonati che desiderano rinnovare e per i nuovi iscritti. Mercoledì 17 settembre, in occasione dell’allenamento congiunto, la biglietteria sarà aperta per facilitare rinnovamenti e nuovi abbonamenti a prezzi scontati. Dal 18 settembre, gli abbonamenti saranno disponibili al prezzo intero e per i tesserati di Società Sportive ci sarà una tariffa speciale di € 150 nei settori Curva Sant’Antonino e Curva Bovo, previa prenotazione.

Anche i tifosi di Piacenza Calcio e Assigeco Basket possono usufruire di un prezzo speciale di € 200 per l’abbonamento intero e € 180 per il ridotto, sempre su prenotazione. Gas Sales Energia offre anche uno sconto di € 50 in bolletta per i tifosi. Gli abbonati avranno ulteriori vantaggi attraverso i Partner Benefit, presentando l’abbonamento nei punti convenzionati. Gli abbonamenti possono essere acquistati presso sportelli Banca di Piacenza, Gas Sales Energia, online su www.vivaticket.com e presso punti vendita Vivaticket, con possibilità di pagamento rateale.