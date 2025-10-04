Preparativi per le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo

La Prefettura di Belluno ha recentemente comunicato la conclusione di una seconda fase per identificare le strutture che accoglieranno il personale delle forze dell’ordine durante i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. La provincia ha svolto il ruolo di stazione unica appaltante in questa operazione.

Sono stati selezionati undici operatori economici idonei, che ora sono sottoposti a verifiche. Le strutture individuate sono distribuite in diverse aree: cinque si trovano ad Auronzo, quattro nel Comelico, una a Cortina d’Ampezzo e una a Calalzo di Cadore. Questi nuovi operatori si aggiungono ai due già selezionati in precedenza, ubicati a Pieve di Cadore e ad Auronzo.

Grazie a queste strutture, sarà possibile garantire l’alloggio per circa 600 membri delle forze dell’ordine che opereranno durante i Giochi nella conca ampezzana.

Inoltre, è prevista a breve una nuova procedura per identificare ulteriori strutture destinate ad ospitare 120 unità delle forze dell’ordine. Questi agenti saranno assegnati alla Sala operativa interforze, situata nel Centro coordinamento soccorsi all’interno della caserma dei Vigili del fuoco di Belluno, e dovranno trovare sistemazione nel capoluogo e nelle aree circostanti.