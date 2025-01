Preparativi dell’UE per i Dazi Americani: Persistono Barriere nel Mercato Unico

La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha commentato la minaccia di nuovi dazi all’Unione Europea da parte di Trump durante il Forum economico mondiale di Davos. Ha affermato di non essere sorpresa e ha sottolineato la necessità di prepararsi e rispondere in modo adeguato. Riguardo alla capacità dell’Ue di assorbire l’impatto delle nuove barriere commerciali, Lagarde ha evidenziato che i Paesi europei possono sfruttare meglio il loro mercato interno, nonostante le attuali limitazioni. Ha inoltre messo in discussione le motivazioni di Trump, suggerendo che l’idea di sostituire le importazioni europee con produzione interna americana sia discutibile.

Lagarde ha ribadito l’importanza del dialogo tra le parti, affermando che l’Europa deve anticipare e rispondere a potenziali sviluppi. Ha menzionato che, sebbene l’Unione abbia creato un mercato unico, ci sono ancora barriere da superare. Inoltre, parlando del rischio inflazione, Lagarde ha dichiarato che un eventuale aumento dell’inflazione negli Stati Uniti non preoccupa la Bce, poiché sarebbe principalmente un problema americano. Ha osservato che l’Europa sta seguendo un percorso di disinflazione e si aspetta di raggiungere un’inflazione target del 2,4% entro il 2025, senza temere eccessivamente un’exportazione di inflazione.

Infine, per quanto riguarda i tassi di interesse, Lagarde ha affermato che eventuali tagli saranno graduali e basati sui dati disponibili. Ha assicurato che la Bce non è in ritardo rispetto ai tempi e che è pronta ad agire se necessario, mantenendo l’obiettivo di raggiungere un target sostenibile nel 2025.