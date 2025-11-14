Preparativi del Canada per la Coppa del Mondo FIFA 2026

I preparativi del Canada per coorganizzare la Coppa del Mondo FIFA 2026 proseguono, dopo aver ottenuto un pareggio a reti inviolate contro l’Ecuador, una nazione in crescita nel calcio sudamericano.

Le difficoltà per la squadra canadese, guidata da Jesse Marsch, sono iniziate subito, con il giocatore di Vancouver, Ali Ahmed, espulso con un cartellino rosso diretto al sesto minuto per un intervento considerato pericoloso.

Nonostante l’inizio disastroso, Tani Oluwaseyi ha avuto l’opportunità di segnare per i locali sette minuti dopo, ma il suo potente tiro è stato parato con successo da Hernán Galíndez. Questa occasione è risultata l’unica degna di nota in un primo tempo deludente. L’Ecuador ha fatto fatica a rendersi pericoloso, avvicinandosi al gol solo al 57esimo, ma un recupero eccellente di Richie Laryea ha bloccato la manovra offensiva.

Nel tentativo di rinfrescare l’attacco, Marsch ha effettuato una tripla sostituzione al minuto 79, introducendo anche il centrocampista Stephen Eustáquio, che ha contribuito a mantenere il risultato di 0-0.

Il pareggio ha rappresentato un buon risultato contro un Ecuador che ha concluso al secondo posto nella qualificazione sudamericana per il mondiale, con un roster che cresce in talento, comprendendo nomi come Moisés Caicedo e Piero Hincapié.

Le prossime sfide prevedono per il Canada un incontro contro il Venezuela a Miami, mentre l’Ecuador affronterà la Nuova Zelanda martedì.