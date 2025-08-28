Prepararsi all’influenza: campagna vaccinale in Italia

È necessario avviare una campagna vaccinale efficace per proteggere il personale sanitario, gli anziani e i pazienti fragili. Guido Quici, Presidente della Federazione Cimo-Fesmed, sottolinea l’importanza di prepararsi a un autunno difficile, poiché la prossima stagione influenzale potrebbe rivelarsi una delle peggiori degli ultimi tempi.

In Australia, i dati mostrano un aumento significativo dei casi di influenza, con un incremento del 70% rispetto all’anno precedente. Negli ospedali, i ricoveri sono aumentati del 50% in sole due settimane, mentre il numero di ore di servizio delle ambulanze ha raggiunto un massimo storico. Quici avverte che è fondamentale agire ora per evitare il collasso del Servizio sanitario nazionale, prevenendo l’affollamento nei Pronto soccorso e il blocco delle ambulanze.

È urgente organizzare una campagna vaccinale convincente, garantendo protezione a chi è più esposto alle forme gravi di influenza. Quici raccomanda di allestire presidi territoriali che possano gestire i casi meno gravi, evitando il ricovero ospedaliero. Inoltre, è necessario intervenire sulle risorse umane negli ospedali per far fronte alla carenza di personale e predisporre percorsi specifici durante i picchi stagionali.

Agire in ritardo, quando i problemi sono già emersi, risulta inefficace. Pertanto, è fondamentale iniziare i preparativi immediatamente per gestire al meglio la prossima stagione influenzale.