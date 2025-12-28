PrEP long-acting in Italia

Mentre in Italia si registra una stabilità nelle nuove diagnosi di HIV, con un preoccupante aumento di quelle tardive, cresce l’attenzione su una nuova frontiera nella prevenzione: la PrEP long-acting. Si tratta di un’iniezione periodica che mira a ridurre i problemi di aderenza alla terapia orale. L’Italia è in prima linea in questo campo, con progetti pilota già in essere e studi di prim’ordine sul tema a livello europeo.

La PrEP long-acting utilizza farmaci a lento rilascio, disponibili per via iniettabile, come il Cabotegravir e il Lenacapavir. Il Cabotegravir è attualmente in contrattazione con l’AIFA per la rimborsabilità, mentre il Lenacapavir è stato approvato dalla FDA e si trova in fase di contrattazione con l’EMA. Il Cabotegravir viene somministrato ogni due mesi, mentre il Lenacapavir ogni sei mesi. Sono però in programma trial per la somministrazione di Cabotegravir ogni quattro mesi e di Lenacapavir una volta all’anno.

L’Italia è all’avanguardia in questo campo, grazie a studi condotti dall’Ospedale Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma, che hanno dimostrato l’efficacia del farmaco nei soggetti a bassa aderenza alla terapia PrEP orale. La PrEP orale è efficace al 100% se assunta correttamente, ma presenta problemi di aderenza. Uno studio ha infatti evidenziato che solo il 50% delle persone continua a seguire la terapia in modo corretto dopo circa un anno e mezzo di osservazione.

La PrEP long-acting elimina i problemi di aderenza, poiché l’iniezione periodica riduce significativamente i problemi di aderenza. Inoltre, il paziente non deve più pensare alla terapia per due mesi, riducendo lo stress e lo stigma legato alla paura dell’infezione. La PrEP long-acting è un’alternativa efficace anche per persone difficilmente raggiungibili in ospedale, come le sex worker o individui con problemi psicologici o psichiatrici.

Tuttavia, la PrEP long-acting non è economica e i costi sono elevati, quindi si prospetta di offrirla a coloro che non riescono ad aderire alla terapia orale o hanno problemi nell’assunzione della stessa. Il protocollo per la PrEP long-acting è identico a quello della PrEP orale, con controlli obbligatori legati alle infezioni sessualmente trasmissibili. I progetti pilota non stanno incontrando criticità burocratiche e la fase di contrattazione con l’AIFA è in corso per stabilire il prezzo e le modalità di distribuzione del farmaco.