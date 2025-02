Preoccupazioni per l’Industria: L’Europa Deve Sviluppare Strumenti di Difesa

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, esprime preoccupazione per i dazi imposti dagli Stati Uniti, sottolineando che l’Europa deve iniziare a considerare strumenti per proteggere la propria industria. La situazione attuale è critica, poiché le imprese europee rischiano di essere “stritolate” dalla competizione con le economie di Asia e America. I nuovi dazi entrati in vigore riguardano in particolare il Canada e il Messico, con un’aliquota del 25%, e la Cina, con un’aliquota del 10%. Giorgetti ribadisce l’urgenza di trovare strategie per sostenere le industrie europee, che si trovano a dover affrontare un contesto commerciale sempre più arduo. La necessità di un’azione coordinata a livello europeo appare quindi essenziale per contrastare queste politiche protezionistiche.