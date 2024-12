Preoccupazioni per i Fiumi Cesano e Misa

Senigallia è attualmente in allerta a causa di condizioni meteorologiche avverse, con particolare preoccupazione per i fiumi Cesano e Misa, i cui livelli sono notevolmente alti. Il sottopasso del fiume Cesano è già completamente allagato, come riportato dal Comune delle Marche. La città sta affrontando forti venti che hanno causato la caduta di rami da alcuni alberi, ostruendo il passaggio in diverse strade.

Le piogge e le forti raffiche di vento hanno colpito Senigallia a partire dalla notte scorsa, attivando l’allerta maltempo. Il comune ha comunicato ai cittadini attraverso un post sui social, avvisando sui disagi e fornendo suggerimenti su come comportarsi, con l’aspettativa che il maltempo persista almeno fino a metà giornata di lunedì 23 dicembre. In risposta alla situazione, sono state attivate squadre di emergenza e volontari per affrontare le problematiche in corso.

Il sindaco ha aperto il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) durante la notte per monitorare la situazione. Il monitoraggio dei fiumi è costante, con la situazione più critica riguardante il fiume Cesano e il suo sottopasso. Le forti raffiche di vento stanno creando disagi significativi, con la caduta di rami che impedisce la circolazione in diverse vie della città, tra cui via Fontenuovo, via Corinaldese, via Castelli e via Pasubio. In particolare, un albero è caduto in via Perugino, a Cesanella, danneggiando la recinzione di una casa e sfiorando un’auto parcheggiata, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Le autorità locali continuano a seguire da vicino l’evoluzione della situazione e invitano i cittadini a prestare massima attenzione negli spostamenti e a evitare luoghi che potrebbero essere pericolosi a causa della caduta di oggetti provocata dal vento. Le notizie rimangono in aggiornamento e la community è tenuta informata sulle eventuali misure da adottare per garantire la sicurezza di tutti.