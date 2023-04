preoccupata, inizia a cercare ovunque video

Una donna, preoccupata, ha iniziato a cercare per tutta la casa i tre gattini scomparsi: il nascondiglio perfetto trovato dai cuccioli.

I cuccioli di gatto o di cane, non diversamente dai bambini e dai cuccioli di qualsiasi altra specie, sono imprevedibili: è sufficiente un attimo di distrazione per perderli di vista. Così è accaduto a una ragazza che ha smarrito momentaneamente i tre cuccioli di gatto di poche settimane. I micetti avevano infatti lasciato il loro comodo lettino alla ricerca di un posticino ancora più soffice per riposare. Dopo aver perlustrato tutto il salotto di casa, alla fine la giovane ha scoperto il nascondiglio dei tre piccoli felini.

La proprietaria dei gattini è una ragazza spagnola di nome Lydia Malagón, la quale sul suo account di TikTok @pinnahana, ha condiviso alcuni video che mostrano la sua nuova famiglia.

Appena tornata nella sua città natale a Calp (un comune spagnolo situato nella parte settentrionale della costa della provincia di Alicante) dopo un periodo di studi, Lydia Malagón ha trovato subito una coinquilina perfetta. Circa un mese fa, infatti, una gatta randagia dal manto tigrato si è avvicinata all’abitazione della ragazza, iniziando a frequentare sempre più spesso il cortile della casa.

Come ha raccontato la giovane a Newsweek, la gatta, ribattezzata con il nome di “Mora”, ha finito per scegliere da sola la sua umana decidendo di farsi adottare. Lydia, pochi giorni dopo, si è accorta che Mora era incinta. Con l’arrivo dei tre micetti la famiglia si è allargata: Luis (il cucciolo dal manto arancione), Oni, (il gattino grigio e arancione) e Rusa (il felino tigrato) hanno contribuito a rallegrare le giornate della giovane.

La ragazza ha iniziato a condividere su TikTok i video che hanno per protagonisti Mora e i suoi piccoli, ricevendo sempre più visualizzazioni.

Un filmato in particolare ha conquistato i cuori di tutti gli utenti del web.

Nel video è possibile vedere il momento in cui Lydia ha perso di vista i tre cuccioli e, preoccupata, ha iniziato a cercarli per tutta la casa. A una panoramica completa del salotto seguono le immagini che mostrano il nascondiglio scelto dai gattini per schiacciare un riposino indisturbati. I fratellini si sono allontanati dal loro lettino e hanno raggiunto il divano, nascondendo dietro ai cuscini. Qui si sono appisolati gli uni accoccolati sopra gli altri e qui sono stati ritrovati dalla ragazza.

I cuccioli di qualsiasi specie animale hanno bisogno di dormire per molte ore al giorno. Per i cagnolini e i gattini fino a circa sei mesi di vita sono necessarie ad esempio in media venti ore giornaliere di sonno: un riposo lungo durante le ore notturne è accompagnato da numerosi e frequenti sonnellini durante la giornata. Quando la stanchezza diventa eccessiva da sopportare, i cuccioli si addormentano all’improvviso, anche se stanno giocando o mangiando, esattamente come mostra un filmato diventato virale su TikTok in cui è possibile vedere proprio il momento in cui un piccolo Golden Retriever è sopraffatto dal sonno mentre sta bevendo il lattte.

Anche se stancanti, i cuccioli restano sempre adorabili. Avere la possibilità di coccolarli e crescerli è un’opportunità unica. Per chiunque ama gli animali risulterà quindi estremamente interessante un’iniziativa lanciata nei giorni scorsi dall’Ente nazionale protezione animali (noto con l’acronimo Enpa). L’associazione, con un appello diffuso sui social, ha annunciato la nuova “stagione” di quello che viene definito “l’Asilo dei cuccioli”, ovvero l’asilo più dolce del mondo, per il quale si cercano volontari che si prendano cura per un breve tempo dei gattini appena nati rimasti senza mamma, diventando così famiglie affidatarie temporanee.

Un’occasione unica da cogliere al volo, a patto però di mettere in conto di occuparsi dei cuccioli giorno e notte, senza distrarsi neanche un attimo per non rischiare di perderli di vista come è accaduto a Lydia Malagón. (di Elisabetta Guglielmi)

