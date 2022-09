Preoccupa la salute mentale di Bellavia, Signorini mette le mani avanti: “Team di psicologi, lo faremo uscire se necessario”

Marco Bellavia in questi giorni ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip ed ha fatto preoccupare tutti. Ha più volte pianto, ha chiesto aiuto ai suoi compagni ed ha confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Il termine che ha usato è “squilibrio”. Anche durante le nomination palesi l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha affrontato l’argomento.

“Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento. Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da solo no”.

Al termine della puntata Marco Bellavia è finito in nomination (contro Giovanni Ciacci e Giaele De Donà) e poco prima di aprire il televoto, Alfonso Signorini ha fatto un discorso sulla sua salute mentale.

“Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno – dal suo punto di vista – di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera. Perché le regole di un game si attengono alla superficie. Molto spesso i concorrenti nominano una persona perché salta sul letto, perché è sempre depresso, perché piange.. Ma noi vogliamo andare alle radici di questo disagio. Perché se questo disagio fosse legato a una patologia più seria o ad uno squilibrio faremo in modo di aiutarlo. E di capire cosa può aiutarlo in questo momento”.