Prendere o lasciare. Leah è irriconoscibile: dopo la tragedia in cui ha perso i genitori molti mesi prima, è distrutta, non crede più in niente, ha rinunciato persino alla sua passione più grande, dipingere. Per un impegno lavorativo che costringe il fratello maggiore a trasferirsi, Leah diviene ospite di Axel, amico del fratello, sua cotta da tutta la vita. E allora cosa si fa? Prendere o lasciare? In certi casi bisogna rischiare tutto perché delle scintille di felicità esplodano come uno spettacolo di fuochi d’artificio. 🎆 “Quello che non siamo mai stati”, Alice Kellen