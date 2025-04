“Prende il posto dello storico giudice” Clamorosa novità a Tu Si Que Vales, il conduttore più amato è il nuovo giudice del programma

Maria De Filippi e Paolo Bonolis potrebbero avviare una collaborazione televisiva dopo il loro incontro a “Avanti un altro!”, dove Bonolis ha espresso ammirazione per De Filippi dedicandole la canzone “E penso a te”. Questo gesto ha scatenato speculazioni su un possibile progetto comune. De Filippi ha invitato Bonolis a partecipare a “Uomini e Donne”, ma le voci più recenti parlano di un coinvolgimento di Bonolis a “Tu Si Que Vales”, occupando il posto di giurato lasciato vacante da Gerry Scotti.

Questa ipotesi ha suscitato preoccupazione tra i fan di Scotti per le possibili modifiche nel programma. La strategia di Mediaset mira a rafforzare ulteriormente il successo di “Tu Si Que Vales”, che compete con “Ballando con le stelle”. Bonolis ha già partecipato al programma nel 2014 come guest star.

L’eventuale inserimento di Bonolis segnerebbe l’inizio di una stagione intensa per lui, poiché sta preparando il ritorno del suo programma “Il Senso della Vita”. Le sue dichiarazioni nel podcast “Doppio Passo” testimoniano la sua stima per De Filippi, affermando che si divertono e che faranno sicuramente qualcosa insieme in televisione, mostrando così la loro intesa.

La prospettiva di una collaborazione tra De Filippi e Bonolis non è più solo un sogno per i fan, ma sembra diventare un potenziale progetto concreto. La loro intesa e il carisma potrebbero creare uno dei binomi più interessanti della prossima stagione televisiva. Le aspettative sono elevate, e il pubblico attende con curiosità sviluppi su questa intrigaante collaborazione.