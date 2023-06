Prende fuoco mentre dormono, l’intera famiglia si salva grazie al gatto

Incredibile la prontezza dimostrata da un gatto che salva la sua famiglia quando silenziosamente, durante la notte, un elettrodomestico prende fuoco.

Un incendio è divampato nella notte – appena sei giorni fa – all’interno di un’abitazione privata delle Marche, più precisamente in un quartiere del Comune di San Benedetto del Tronto. A salvare un’intera famiglia ci avrebbe pensato un gatto molto coraggioso che, trovandosi in piedi e in perlustrazione delle stanze della casa, si sarebbe accorto per primo dell’accidentale rogo che stava per invadere l’abitazione.

L’elettrodomestico prende fuoco mentre dormono, l’intera famiglia si salva grazie alla prontezza del loro gatto

Il principio d’incendio pare sia stato provocato dal cortocircuito di un elettrodomestico presente nell’abitazione della famiglia in via del Tiziano. Quando una densa nube di fume – proveniente dal malfunzionamento di una lavastoviglie – ha iniziato a propagarsi per le stanze della casa il loro gatto ha percepito subito il potenziale pericolo e ha tentato di avvertire in ogni modo i suoi padroncini.

Di riposta alla densa nube di fumo che iniziava a propagarsi per le stanze il micio di casa ha iniziato a miagolare con sempre maggiore insistenza e ad avventarsi contro le porte delle rispettive camere da letto dei suoi coinquilini permettendo così ai suoi padroncini di svegliarsi in tempo e di recarsi all’esterno della casa prima che fosse troppo tardi. I tre membri della famiglia hanno così potuto allertare in tempo le autorità competenti. Poco dopo una squadra di Vigili Del Fuoco si è precipitata sul posto della segnalazione, preceduta – inoltre – da un vicino di casa della famiglia che ha aiutato a estinguere le prime fiamme con un estintore di sua proprietà.

Questa non è la prima volta che un micio rischia la sua vita per salvare la sua famiglia. Uno dei più celebri esempi che provano a descrivere le gesta intrepide di alcuni felini – durante un incendio in corso – è sicuramente quello riportato, anche dalla nostra redazione, a proposito del salvataggio messo appunto dalla coraggiosa mamma gatta Scarlet.

Dalle informazioni finora riportate in rete sull’accaduto pare che il felino considerato dall’intero quartiere come un vero e proprio eroe assomigli molto a un meraviglioso esemplare di Ragdoll.

Per fortuna l’incendio non ha provato ingenti danni all’abitazione e i padroncini del gatto – grazie al suo pronto intervento – sono anch’essi riusciti a uscire indenni dalla preoccupante situazione. Non resta dunque che inoltrare un messaggio di profonda gratitudine al coraggioso micio per aver fiutato il pericolo e salvato i suoi cari amici umani.