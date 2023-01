Se la prende con il veterinario di turno e prende a calci un cane ricoverato nella clinica, la folle vicenda non può restare impunita.

Quella di un uomo – alle prime luci del mattino dello scorso 20 gennaio – si è rivelata un’azione ingiustificabile e che non può restare impunita. Sarebbe stato questo il parere degli agenti di polizia che hanno ricevuto la denuncia dell’accaduto a proposito dello scompiglio venutosi a creare in una clinica privata dedicata alla cura degli animali.

Folle vicenda: prende a calci il cane ricoverato e minaccia il veterinario

Un individuo, infastidito dai continui rumori provenienti di una struttura veterinaria nel cuore di Malaga, in Spagna, si sarebbe recato al suo interno con fare estremamente minaccioso e avrebbe aggredito verbalmente uno degli inservienti che stava provvedendo a somministrare alcuni trattamenti a un cane in gravi condizioni di salute.

L’aggressione verbale dell’uomo, però, non avrebbe rappresentato il culmine della vicenda. La quale sarebbe sfociata anche in un aggressione fisica nei confronti di uno degli animali accolti nella struttura e dello stesso inserviente. Il veterinario sarebbe stato spinto dall’uomo, durante il suo orario di lavoro, mentre il cane – già costretto a una condizione invalidante – avrebbe ricevuto un calcio da quest’ultimo.

Come avrebbe successivamente dichiarato l’uomo in questione, intercettato e posto sotto interrogatorio degli agenti che si sono occupati della vicenda, egli avrebbe compiuto un gesto tanto grave poiché i rumori proveniente dalla clinica lo avrebbero disturbato durante le sue ore di riposo mentre si trovava nel suo appartamento. L’abitazione dell’uomo sarebbe pertanto limitrofa alla struttura veterinaria.

La notizia – dopo aver preso in considerazione alcune testimonianze di chi ha assistito in prima persona alla raccapricciante scena – sarebbe stata riportata dai portavoce di “Animal’s Health“.

Sembra che l’uomo, dopo aver fatto irruzione nella clinica poiché impossibilitato a dormire, avrebbe strattonato con forza uno degli animali che si trovava adagiato in una gabbia per poi colpirlo violentemente. Mentre uno dei veterinari in servizio nella struttura, anch’esso poco dopo destinato a essere colpito dalla furia dell’uomo, avrebbe tentato invano di fermarlo ricevendo – in tal modo – una gomitata dal soggetto.