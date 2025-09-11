Premio Zingarelli a Cerignola: Cultura e Diritti in Festa

Cerignola si prepara a ospitare un importante evento culturale. Il 20 settembre, Palazzo Fornari accoglierà la XVII edizione del Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”, un appuntamento che unisce letteratura, riflessione e spettacolo, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale del Mezzogiorno.

Quest’anno, il premio gode di un sostegno straordinario, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Regione Puglia, del Comune di Cerignola, delle Università di Bari e di Foggia, dell’Accademia della Crusca, della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Forense Cerignola. Questo riconoscimento sottolinea il suo valore e la sua rilevanza culturale a livello nazionale.

La giornata inizierà con una Lectio Magistralis, dalle 10:00 alle 13:00, sul tema “Raccontare il mondo: storie, diritti e narrazioni”, alla quale parteciperanno figure di spicco come Antonio Di Pietro, Giuseppe Carrà, Rosario Coluccia, Lino Patruno e Maria Dibisceglia. Moderato dalla giornalista Rosaria Albanese, il dibattito affronterà questioni attuali, inclusi il diritto alla privacy, il processo mediatico e le fake news. I giornalisti che parteciperanno potranno ottenere crediti formativi.

Successivamente, si svolgerà una visita guidata al Museo del Grano, dalle 13:00 alle 14:00, per valorizzare il patrimonio storico del territorio. La serata di Gala avrà inizio alle 20:30 e includerà la premiazione delle opere vincitrici, arricchita da momenti di spettacolo e performance artistiche.

Il presidente Motus, Antonio Daddario, ha ringraziato gli sponsor che rendono possibile questo prestigioso evento, sottolineando l’importanza del loro contributo alla crescita culturale e sociale.