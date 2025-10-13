Premio Verdicchio d’Oro: Eccellenza del Vino Italiano

Il Premio Nazionale “Verdicchio d’Oro” rappresenta un riconoscimento di grande prestigio nel panorama vitivinicolo italiano, dedicato all’eccezionale contributo degli accademici impegnati nella promozione del vino italiano. Quest’anno, il premio è stato assegnato a Rosario Di Lorenzo, presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, durante una cerimonia a Staffolo, in provincia di Ancona. L’evento si è concentrato sulla sostenibilità nel settore del vino e ha visto Di Lorenzo discutere l’impatto dell’Intelligenza Artificiale in agricoltura.

Questo premio non solo celebra la tradizione enologica italiana, ma evidenzia anche l’importante ruolo dell’Accademia, attiva da oltre settantacinque anni nella promozione della cultura vinicola e nella ricerca. Di Lorenzo ha anche sottolineato che il riconoscimento va condiviso con tutti gli accademici che contribuiscono alla storia del vino italiano.

Nato negli anni Sessanta, il Verdicchio d’Oro è diventato un punto di riferimento per la cultura enogastronomica italiana. Il Verdicchio, considerato l'”oro” di Staffolo, simboleggia il territorio e la sua passione per l’eccellenza. Il premio ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo del vino, compresi produttori, chef e giornalisti, oltre a numerosi accademici tra i vincitori di edizioni passate.

Attualmente, l’Accademia conta oltre 550 membri, con un numero chiuso che include solo Accademici Onorari. Nel corso dei suoi settantacinque anni, l’Accademia ha organizzato numerosi eventi e incontri, affrontando le problematiche attuali del settore vitivinicolo anche attraverso “Tornate itineranti” in connessione con i diversi territori vinicoli italiani.