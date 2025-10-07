19.4 C
Premio Tenco 2025: omaggio alla canzone d’autore italiana

Da StraNotizie
Premio Tenco 2025: omaggio alla canzone d’autore italiana

Dal 22 al 25 ottobre, Sanremo ospiterà il Premio Tenco 2025, intitolato “Con la memoria”, un tributo alla storia della canzone d’autore italiana. Stefano Senardi assumerà il ruolo di Presidente Onorario, seguendo Sergio Staino, e porterà avanti il legame con il Club Tenco e la musica d’autore.

Un evento di rilievo sarà la masterclass dedicata a Lucio Dalla, che si svolgerà al Teatro Ariston con la partecipazione di Pierdavide Carone, Ricky Portera e altri, coinvolgendo oltre 1.400 studenti. L’incontro offrirà un’opportunità unica per conoscere la vita e l’opera di Dalla.

Senardi evidenzia che il tema della memoria è centrale per il Premio, mirato a ricordare artisti come Dalla, De André e Pino Daniele, e a educare le nuove generazioni attraverso laboratori e progetti scolastici. Il Premio Tenco 2025 include concerti, proiezioni, dibattiti e mostre, con attenzione anche per i giovani talenti e la partecipazione femminile.

Il Premio Tenco, attivo da oltre cinquant’anni, è dedicato alla valorizzazione della canzone d’autore. Istituito per onorare Luigi Tenco, il riconoscimento celebra cantautori e operatori culturali che hanno influenzato la musica italiana. La manifestazione ha visto la partecipazione di grandi nomi come Fabrizio De André, Francesco Guccini e Ivano Fossati.

Il Premio si divide in due sezioni: una per i cantautori e una per i protagonisti del panorama culturale. Durante la manifestazione, sarà anche assegnato il Premio Yorum, dedicato a chi combatte per la libertà artistica, quest’anno in memoria di un attivista palestinese.

Stefano Senardi, parlando della sua esperienza nel Club Tenco, desidera trasmettere la passione per la musica d’autore alle nuove generazioni, avviando progetti che incoraggino la memoria e la formazione musicale.

