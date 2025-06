Premio “Stampa Teatro”: Celebrazione a Siracusa domani!

Il Premio “Stampa Teatro” edizione 2025 sarà consegnato domani sera a Siracusa, prima della replica della Lisistrata di Aristofane, per la regia di Serena Sinigaglia. Giunto alla ventiduesima edizione, il premio viene assegnato annualmente sulla base delle preferenze dei critici teatrali di testate giornalistiche accreditate, sia straniere che nazionali e regionali. La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione del Sovrintendente della Fondazione Inda, Daniele Pitteri, del sindaco e Presidente Inda, Francesco Italia, e del segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente, insieme al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Concetto Mannisi. In aggiunta al premio principale, sarà conferito anche un riconoscimento agli Artisti di Sicilia, giunto alla sua settima edizione, e, su richiesta dei critici, un premio alla carriera per un’importante attrice del teatro italiano. Durante l’evento, sarà presente una produzione speciale di perle di mandorla realizzata da Alfio Neri.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.radiounavocevicina.it