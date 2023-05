Premio Società oftalmologica italiana a Isabella Faggiano di Sanità Informazione

È prevista per il 18 maggio la consegna del premio Soi (Società oftalmologica italiana) ad Isabella Faggiano, giornalista medico-scientifica di Sanità Informazione per i suoi articoli pubblicati sulla nostra testata. Si tratta di un prestigioso riconoscimento, assegnato quest’anno anche ai colleghi Antonio Caperna, Alessandro Malpelo, Lidia Scognamiglio, Clementina Speranza, rivolto ai professionisti della comunicazione che si sono distinti per il loro lavoro di divulgazione sul tema dell’oftalmologia. La premiazione, avverrà nell’ambito del 20esimo congresso della Soi, il quale porterà all’attenzione varie tematiche di rilevanza del settore.

Liste di attesa e accesso cure al centro del congresso Soi

Per gli oculisti della Soi sarà l’occasione di richiamare l’attenzione sulle principali problematiche dell’oftalmologia italiana: dalle liste d’attesa spropositate al frazionamento delle visite oculistiche fino al mancato accesso alle cure e all’insufficiente utilizzo delle nuove risorse tecnologiche. L’evento sarà dunque un’opportunità per identificare soluzioni capaci di migliorare l’assistenza oftalmologica in Italia e garantire assistenza di qualità a tutti i cittadini.