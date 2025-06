Premio Ravera: Un Trionfo di Musica e Emozioni a Castelraimondo

La decima edizione del Premio Ravera, dedicata alla figura di Gianni Ravera, ha avuto un enorme successo, raccogliendo oltre 4000 spettatori a Castelraimondo. L’evento ha celebrato la musica italiana con una serata ricca di emozioni e grandi artisti.

La serata è stata condotta da Carlo Conti e ha visto la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Nino Frassica, The Kolors, e Marcella Bella, per citarne alcuni. Conti ha descritto Castelraimondo come un luogo speciale, sottolineando la gioia e l’atmosfera festosa della serata. Il manager Pasquale Mammaro ha espresso la sua soddisfazione per la crescita del Premio, sottolineando la necessità di ricordare Gianni Ravera e il suo impatto sulla musica italiana.

La manifestazione ha aperto con l’intervento di Melissa Di Matteo e Dario Salvatori, introducendo giovani talenti selezionati durante le Residenze Creative dell’Accademia Ravera. I giovani artisti hanno interpretato brani iconici, offrendo un’anteprima di grande energia. Un momento toccante è stato quando Michele Pecora ha passato la chitarra al figlio Emanuele per accompagnare una performance, simbolizzando il passaggio di testimone generazionale.

Radio Subasio ha trasmesso l’evento in diretta, dando voce alle emozioni sia degli artisti che del pubblico. Anche il premio è stato un’opera artistica di grande valore, realizzata dal Maestro Orafo Michele Affidato. La serata si è conclusa con l’inno condiviso di “Io Vagabondo” dei Nomadi, promettendo una nuova edizione per l’anno prossimo.

Fonte: www.corriereadriatico.it