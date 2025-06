Premio Ravera 2025: Musica, Emozioni e Nuovi Talenti!

Il 22 giugno 2025, Castelraimondo ha ospitato la decima edizione del “Premio Ravera – Una canzone è per sempre”, un evento dedicato alla memoria del leggendario Gianni Ravera, un pilastro della musica italiana. La serata ha visto la partecipazione di artisti di fama e giovani talenti, unendo tradizione e innovazione in un palcoscenico emozionante.

Il Premio Ravera ha celebrato artisti noti, come Marcella Bella e Nino Frassica, che hanno ricevuto il riconoscimento per il loro contributo alla musica. La kermesse, diretta artisticamente da Pasquale Mammaro e condotta da Carlo Conti, ha visto esibizioni emozionanti da parte di molti, tra cui Jessica Morlacchi e Michele Zarrillo. Un momento toccante è stato dedicato alla memoria di Ivan Graziani, mentre nuovi talenti come Chiara Galiazzo e Settembre hanno brillato sul palco. La manifestazione ha rappresentato un’importante occasione per confrontarsi sulle sfide e le opportunità future per la musica italiana, sottolineando il valore della sua eredità culturale. Con un solido supporto mediatico da parte di Radio Subasio, l’evento ha confermato il suo ruolo centrale nel panorama culturale italiano, riaffermando l’importanza degli eventi dal vivo nel promuovere la creatività e la musica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: marcheinfinite.com