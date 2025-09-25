Premio Porto Venere a Marco Magi per il giornalismo d’arte

È stato assegnato il Premio Porto Venere per cultura, arte, spettacolo e giornalismo 2025 a Marco Magi, giornalista de ‘La Nazione’. La motivazione del premio, redatta dal poeta e saggista Mauro Montacchiesi, evidenzia come Magi racconti la realtà quotidiana del territorio con rigore e sensibilità, offrendo ai lettori uno sguardo lucido ed empatico. Montacchiesi sottolinea inoltre che la scrittura di Magi riesce a esplorare gli eventi culturali con analisi intelligente e passione, rendendo questo premio un giusto riconoscimento del suo stile chiaro, etico e partecipativo.

Durante la cerimonia, Magi ha dedicato il premio al padre Fulvio, anche lui giornalista, e alla madre Sandra, una maestra e bibliotecaria, entrambi scomparsi. Accanto a lui c’era il figlio Tommaso. Magi ha ricevuto un’opera dell’artista Silvia Scarpellini, consegnata dal Comune di Porto Venere e dal Comitato del Premio. Montacchiesi ha affermato: “Scrive come si coltiva: con le mani nella terra dei fatti e gli occhi nel cielo degli eventi. Non rincorre lo scoop, ma abbraccia il vero.” Ogni parola di Magi è vista come una finestra su ciò che richiede ascolto. Infine, Magi ha ringraziato dicendo che “la cultura è viva solo se condivisa” e ha considerato il premio come un invito a proseguire nel suo impegno di raccontare e diffondere bellezza.