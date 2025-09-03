Premio Pietro Bianchi a Antonio Capuano: un’icona napoletana

Antonio Capuano riceverà il Premio Pietro Bianchi 2025, un riconoscimento assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani in collaborazione con la Biennale e la Mostra del Cinema. La cerimonia di premiazione avverrà durante la proiezione fuori concorso del suo ultimo film, L’isola di Andrea.

I motivi dietro al premio si focalizzano sull’abilità di Capuano di mantenere uno sguardo acuto e dissacrante sul mondo, evidenziando la bellezza anche in contesti difficili. La sua opera ha un forte impatto anche sui giovani, che si riconoscono in essa, manifestando una connessione profonda con le tematiche esplorate.

Il cinema di Capuano si distingue per la sua autenticità e per la sua rappresentazione di Napoli, lontana dai luoghi comuni. Il regista, sin dal suo esordio con Vito e gli altri, ha mostrato un talento nel raccontare storie complesse e dolorose, subito riconosciuto a Venezia. Nel suo film Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, affronta il tema della pedofilia con una narrazione intensa e profonda.

Successivamente, con Polvere di Napoli, Capuano immerge lo spettatore in un contesto urbano dove personaggi eccentrici si muovono tra illusioni e realtà. La sua filmografia si caratterizza per un’attenzione particolare all’adolescenza e ai problemi socio-politici, denunciando anche la camorra, come in Bagnoli Jungle.

Il suo film più recente, Il buco in testa, affronta la storia del terrorismo in Italia, ispirandosi all’omicidio di un vicebrigadiere nel 1977. Capuano continua a esplorare temi complessi con un’estetica che provoca e invita alla riflessione, tornando al Festival di Venezia con una visione artistica sempre coerente.