PREMIO PIERANGELO BERTOLI 2024: Tre Serate Imperdibili dall’8 al 10 Novembre

Svelato il programma dell’11ª edizione del Premio Pierangelo Bertoli, che si terrà dall’8 al 10 novembre al Teatro Carani di Sassuolo, dopo dieci anni di assenza. La manifestazione apre venerdì 8 novembre alle 21.00 con le esibizioni di otto finalisti del concorso “Nuovi Cantautori”, scelti tra centinaia di candidati: Brigida, Emanuele Dabbono, Luca Fol, Marco Germanotta, Mmara, RNG, Giacomo Rossetti e XGiove. Ogni artista presenterà un brano inedito e una cover di Pierangelo Bertoli. Una giuria di esperti, composta da figure di spicco del panorama musicale, assegnerà punteggi per decretare il vincitore, che sarà annunciato il giorno successivo.

Sabato 9 novembre, gli otto Nuovi Cantautori si esibiranno con le loro canzoni originali, seguiti dal concerto “Il Pescatore Pigro” di Alberto Bertoli e Filippo Graziani. A Filippo Graziani sarà conferito il Premio Pierangelo Bertoli – Italia D’Oro, riconoscendo il suo contributo alla cultura musicale italiana. Durante la serata, saranno annunciati i quattro Super Finalisti, che si esibiranno con una cover di Bertoli. I premi includeranno la Targa del Bertoli Fans Club e la Targa ACEP/UNEMIA di €1000, oltre alla Targa Michele Merlo per il miglior testo. Il vincitore della sezione Nuovi Cantautori riceverà €5000 e una borsa di studio di €1500, oltre a opportunità di partecipazione a eventi musicali nel 2025.

Domenica 10 novembre, alle 21.00, si terrà lo spettacolo “Premio Bertoli incontra Sassuolo” con gli allievi della Sonus Academy che interpreteranno brani di Bertoli. Andrea Mingardi riceverà il Premio Bertoli – A Muso Duro, per il suo contributo alla musica italiana, mentre Federico Sirianni verrà premiato per il suo raffinato talento. Considerato il tutto esaurito per la serata dell’8 novembre, è disponibile un “Pacchetto Bertoli 2 Serate” per partecipare alle serate del 9 e 10 novembre a prezzo ridotto.

I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Carani. La manifestazione punta a celebrare il valore artistico di Pierangelo Bertoli e il talento dei cantautori contemporanei che, come lui, riescono a toccare il cuore del pubblico attraverso testi significativi e impegno sociale.