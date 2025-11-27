Premio per corto sulla violenza di genere in Italia

Il corto “Il filo di Maria” ha ricevuto un prestigioso premio al Tersite film festival di Ciampino. Il cortometraggio è stato realizzato dal laboratorio di video inclusivo e partecipativo del centro di salute mentale di Fornaci di Barga e Lucca, in collaborazione con l’associazione Aed.

Il premio è stato assegnato dall’associazione di promozione sociale “Donne fuori dal Silenzio” con la motivazione che il cortometraggio è un esempio significativo di come l’arte e il cinema possono essere utilizzati per la riabilitazione e l’inclusione sociale e la sensibilizzazione sui temi sociali urgenti. La trama del cortometraggio ruota attorno all’atelier di maglia, che è il palcoscenico di un conflitto necessario e doloroso che mira a trasformare la violenza e il senso di onnipotenza in un atto di cura e umiltà.

Il coordinatore del laboratorio e regista del corto, lo psicologo Carmine Parrella, ha evidenziato che questo riconoscimento è un motivo di grande gratificazione per tutti gli utenti, volontari e operatori che hanno collaborato alle riprese. Il corto è stato dedicato alla storia di Maria Batista Ferreira, uccisa dal compagno a Fornaci di Barga. Il premio assume quindi una valenza ancora maggiore, proprio nei giorni in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Questo riconoscimento è un riscontro a livello nazionale per l’attività della struttura della salute mentale della Valle del Serchio e di Lucca, in collaborazione con l’associazione Aed, che sostiene il laboratorio di video inclusivo e partecipativo anche dal punto di vista logistico e organizzativo.