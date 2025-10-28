Premio Penisola Sorrentina: Celebrazioni al Teatro Tasso

Il teatro Tasso di Sorrento ha ospitato il galà per la trentesima edizione del Premio Penisola Sorrentina, un evento che celebra il talento nel cinema, nel teatro e nell’audiovisivo. La serata è stata condotta dal direttore artistico Mario Esposito.

Durante l’evento sono stati premiati diversi artisti, tra cui Stefano Dionisi, Simona Cavallari e Danny Quinn, quest’ultimo premiato da Rosanna Romano, direttore generale delle politiche culturali e del turismo della Regione Campania. Anche Franco Simone, vincitore del Globo d’Oro per le musiche del film Native di John Real, ha ricevuto un riconoscimento. Un premio speciale per il trentennale è stato assegnato a Flavio Insinna, protagonista della pièce teatrale Gente di facili costumi, diretta da Luca Manfredi.

Il Premio Penisola Sorrentina è nato come concorso poetico da un’idea di Arturo Esposito, ma si è trasformato nel tempo in uno dei principali riconoscimenti italiani per il cinema e l’audiovisivo. È parte del piano di promozione della Film Commission Regione Campania e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri.