14.1 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Spettacolo

Premio Nuove Sensibilita in Italia

Da stranotizie
Premio Nuove Sensibilita in Italia

Il Teatro Pubblico Campano ha reso noto il bando di partecipazione al Premio Nuove Sensibilità 2.0, una delle iniziative più significative dedicate alla scoperta e al sostegno della drammaturgia emergente nel Sud Italia. Il Premio rappresenta un osservatorio privilegiato sulle nuove scritture teatrali e si propone di individuare, accompagnare e valorizzare le voci più giovani e promettenti della scena contemporanea.

Per l’edizione 2026, il concorso si rivolge esclusivamente ad autori under 35 e include la Sardegna tra le regioni ammesse, accanto a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La commissione artistica è composta da undici giurati provenienti da diverse esperienze nel campo del teatro e della drammaturgia, coordinati da Claudio Di Palma.

Il bando prevede inoltre la sinergia con il Premio Leo De Berardinis, grazie al protocollo d’intesa tra il Teatro Pubblico Campano e il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, che permette alle opere selezionate di trovare concrete possibilità di produzione e diffusione. Le candidature potranno essere inviate fino al 20 febbraio 2026 e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Teatro Pubblico Campano. Il Premio Nuove Sensibilità conferma il proprio impegno nella scoperta e sostegno della drammaturgia emergente, introducendo novità come l’età dei candidati e l’inclusione della Sardegna, e offrendo uno sguardo multiplo e approfondito sui testi presentati.

Articolo precedente
Sergio Melone musica italiana
Articolo successivo
Sindrome del Natale in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.