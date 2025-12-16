Premio Nuove Sensibilita in Italia

Il Teatro Pubblico Campano ha reso noto il bando di partecipazione al Premio Nuove Sensibilità 2.0, una delle iniziative più significative dedicate alla scoperta e al sostegno della drammaturgia emergente nel Sud Italia. Il Premio rappresenta un osservatorio privilegiato sulle nuove scritture teatrali e si propone di individuare, accompagnare e valorizzare le voci più giovani e promettenti della scena contemporanea.

Per l’edizione 2026, il concorso si rivolge esclusivamente ad autori under 35 e include la Sardegna tra le regioni ammesse, accanto a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La commissione artistica è composta da undici giurati provenienti da diverse esperienze nel campo del teatro e della drammaturgia, coordinati da Claudio Di Palma.

Il bando prevede inoltre la sinergia con il Premio Leo De Berardinis, grazie al protocollo d’intesa tra il Teatro Pubblico Campano e il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, che permette alle opere selezionate di trovare concrete possibilità di produzione e diffusione. Le candidature potranno essere inviate fino al 20 febbraio 2026 e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Teatro Pubblico Campano. Il Premio Nuove Sensibilità conferma il proprio impegno nella scoperta e sostegno della drammaturgia emergente, introducendo novità come l’età dei candidati e l’inclusione della Sardegna, e offrendo uno sguardo multiplo e approfondito sui testi presentati.