Premio Nobel per l’Economia a Robinson, Acemoglu e Johnson per il Loro Impatto sulla Prosperità

Lunedì 14 ottobre 2024, l’Accademia reale svedese ha assegnato il Premio Nobel per l’Economia a James Robinson, Daron Acemoglu e Simon Johnson per i loro studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità nei vari Paesi. I tre vincitori sono accademici di prestigio: James Alan Robinson, britannico nato nel 1960, insegna all’Università di Chicago; Daron Acemoglu, nato a Istanbul nel 1967, è professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT); Simon Johnson, nato nel 1963 a Sheffield, insegna anch’egli al MIT.

Il premio è stato conferito per la loro ricerca su come la colonizzazione ha modificato le istituzioni delle società e, di conseguenza, ha influenzato la prosperità dei Paesi colonizzati. Le ricerche dei tre economisti evidenziano che le società con un debole Stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita economica. L’Accademia ha sottolineato che durante la colonizzazione le istituzioni delle società sono cambiate in modi differenti. In alcune aree, l’obiettivo era quello di sfruttare la popolazione per estrarre risorse, generando solo benefici temporanei a favore dei colonizzatori. In tali contesti, le promesse di riforma economica non si concretizzano mai, poiché coloro che detengono il potere evitano cambiamenti che potrebbero minacciare il loro controllo.

D’altra parte, in alcuni Paesi, le potenze coloniali hanno creato sistemi economici e politici inclusivi che hanno portato a società prosperose nel lungo periodo. Il premio Nobel per l’Economia è pari a 11 milioni di corone svedesi, circa 950 mila euro.

Nel contesto degli altri premi Nobel recenti, nel 2021 il riconoscimento era stato attribuito a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens per i loro studi sugli effetti del salario minimo, dell’immigrazione e dell’educazione sul mercato del lavoro. Nel 2022, i vincitori erano stati Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig per le loro ricerche su banche e crisi. Nel 2023, il premio era andato a Claudia Goldin per i suoi studi sul mercato del lavoro femminile. Queste assegnazioni dimostrano la continua importanza della ricerca economica nella comprensione delle dinamiche sociali e politiche globali.