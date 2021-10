La settimana dei Premi Nobel comincia come da tradizione con quello per la Medicina lunedì 4 alle 11.30. Per il secondo anno consecutivo salta, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid, la cerimonia prevista a Stoccolma in presenza per la consegna dei premi Nobel, che tradizionalmente si tiene il 10 dicembre, ricorrenza della morte di Alfred Nobel. Lo ha annunciato la Fondazione Nobel spiegando che i premiati riceveranno medaglie e diplomi nei loro Paesi, direttamente a casa. La Fondazione Nobel ha precisato che la cerimonia sarà trasmessa in televisione e in diretta streaming tramite le sue piattaforme digitali.